Camille Paglia, les mauviettes, le sexe et l'art de la guerre

À 72 ans, l’Américaine Camille Paglia est un ovni dans le milieu du féminisme, un véritable taon, une empêcheuse de tourner en rond. «Débarrassons-nous du féminisme d’infirmerie et de dénigrement des hommes [...] devenu un bac à légumes fourre-tout dans lequel un tas de pleureuses paumées peuvent entreposer leurs névroses défraîchies.»

Voilà pour le ton de prédilection de la professeure universitaire de sciences humaines, qui aime provoquer partout où elle passe, comme l’illustrent ses textes et discours sur le féminisme compilés dans «Femmes libres, hommes libres: sexe, genre, féminisme», dont la traduction est sortie en décembre 2019. Libre-penseuse, l’intellectuelle prosexe qui avait jeté un pavé dans la mare du féminisme académique américain en 1990 avec «Sexual Personae», refuse d’appartenir à une communauté. Lesbienne et revendiquant une «voix transsexuelle» tant elle ne se reconnaît pas dans un genre en particulier, elle ulcère le mouvement LGBT en déclarant que les changements de sexe pratiqués sur des mineurs seraient des «abus d’enfants».

«Ta gueule, connard!»

Plus globalement, Camille Paglia fustige toute posture victimaire. Selon elle, le féminisme doit rimer avec la responsabilisation des femmes par elles-mêmes. «Un étudiant fait une remarque vulgaire à propos de vos seins? Ne vous éclipsez pas pour aller gémir avec les mauviettes du campus. Occupez-vous-en. Sur-le-champ. Dites: «Ta gueule, connard! Et retourne à la porcherie, on t’y attend, ça presse!» Règle générale, les femmes qui dégagent cette attitude fonceuse dans la vie se font harceler moins souvent.»

Elle s’insurge aussi contre les boycotts d’intellectuels sous prétextes qu’ils seraient sexistes. «C’est infantile. Infantile. On lit les grands auteurs (ndlr: en l’occurence Freud, plutôt que «cette crapule de Lacan», comme elle le décrit) non pas parce que tout ce qu’ils disent est parole d’évangile, mais parce qu’ils développent notre imaginaire, notre QI, ils font s’ouvrir dans notre cerveau des cellules qu’on ignorait même avoir.»

Art militaire et maternité

Camille Paglia soutient que les femmes qui souhaitent accéder aux plus hauts sommets professionnels auraient tout intérêt à étudier la stratégie militaire pour avancer, plutôt que de demander des quotas. Grande admiratrice de Simone de Beauvoir, dont elle juge «Le deuxième sexe» brillant et inégalé à ce jour, elle s’en écarte néanmoins lorsqu’elle regrette que la nature biologique de la femme a été écartée du féminisme. «Le féminisme s’était rendu souvent coupable d’un dénigrement insensible et, pour moi, contre-productif de la maternité. [...] La deuxième vague féministe glorifia la femme de carrière et bouda la mère qui restait à la maison sous prétexte qu’elle trahissait la cause.» Sur l’avortement aussi, elle n’hésite pas à voguer à contre-courant, malgré le fait qu’elle soit pour sa légalisation: «Un vide moral se trouve au cœur du féminisme occidental, un code laïque bourgeois qui voit les enfants comme un problème de gestion qu’il faut confier à des nounous de la classe ouvrière. [...] Un credo gauchiste qui est à la fois contre la guerre, contre la fourrure, végétalien et pour la protection d’espèces menacées ne devrait pas refuser à si grands cris d’accorder de sa compassion à l’être à naître.»

Une position éthique qui rapproche étrangement cette féministe proprostitution et pornographie de Thérèse Hargot. Pour le côté antivictimisation, elle rejoint Jordan Peterson (psychologue canadien souvent taxé de masculiniste par ses opposants).

«Femmes libres, hommes libres», Camille Paglia, Éd. Hermann, 421 p., paru en décembre 2019