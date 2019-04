Buche se lance en connaisseur dans la course aux gags

Les cavalcades sur le bitume ou en pleine nature, le souffle court et son contraire, ce sentiment de plénitude qui vous envahit quand le corps se sent soudain pousser des ailes, ce monde étrange où l’on parle mental et vitesse maximale aérobie (VMA), tout cela Éric Buche le connaît par cœur. Sportif accompli, le dessinateur genevois galope baskets aux pieds depuis belle lurette. «Je me souviens, ado, d’un prof de sport qui nous faisait escalader en courant tous les étages des tours du Lignon», glisse, le sourire aux lèvres, cet habitué de la Course de l’Escalade, qu’il dispute régulièrement et dont il a signé l’affiche en 2016.

De ses premières foulées aux Evaux puis au bord du Rhône en passant par le Tour du canton et les montées abruptes de Sierre-Zinal, Buche a transpiré dans son cuissard et s’est fait mal aux orteils comme tous les amateurs de course à pied. C’est dire qu’il était l’homme de la situation quand Olivier Sulpice, aux commandes des Éditions Bamboo, a fait appel à lui pour mettre en images un projet de scénario de Ronan Lefèvre, alias Sti.

Didactique et pointu

Le pitch de cette nouvelle série, «Les Runners», dont la galerie Little Nemo, à Carouge, présente une brassée de planches originales et de dessins inédits? Fred s’initie à la course après qu’une ordonnance médicale lui enjoint expressément de se mettre à bouger. Pour ce trentenaire un peu enveloppé qui n’aimait que le sport devant la télé, le choc est terrible. Mais sa compagne, Emma, et ses collègues de bureau, des joggers convaincus, vont le soutenir. Au point qu’il va finir par disputer son premier marathon… «Fred connaît tous les déboires de celui qui part de zéro», commente Buche, qui s’est vite rendu compte que son scénariste maîtrisait très bien son sujet. «Contrairement à moi, Sti a participé à plusieurs marathons, à des courses de 100 km aussi. Dans son écriture, il arrive à la fois à être didactique et pointu. L’objectif final restant de faire rire les gens.»

Avec deux spécialistes aux commandes, «Les Runners» sent le vécu. Les auteurs ont glissé des petits détails significatifs au fil des pages, tels que l’achat d’un matériel ultraperformant dont la technicité n’a d’égal que le prix ou la différence entre pronateur (foulées vers l’intérieur) et supinateur (vers l’extérieur). «On évoque aussi ces tenues respirantes qui peuvent, sur de longues distances, irriter très sérieusement la peau, jusqu’à la faire saigner.»

Habitué généralement à travailler sur ses propres histoires, Buche n’a pas eu de peine à collaborer avec un nouveau scénariste. «Quand j’écris pour moi, j’ai tendance initialement à trop compliquer le propos. Il me faut ensuite synthétiser pour que le lecteur comprenne bien. Là, le travail d’élagage était déjà accompli quand je me mettais à dessiner. J’ai seulement corrigé quelques éléments qui sonnaient trop franco-français, afin que la série puisse être appréciée partout.»

«Franky Snow» sur la touche

Bien lancé sur «Les Runners» – «Je travaille en ce moment sur le tome II, une dizaine de pages ont déjà été réalisées» – Buche ne songe plus à sa BD la plus populaire, «Franky Snow». Mauvaise nouvelle pour les amateurs de ce fan des sports fun, roi des gamelles à répétition: «D’entente avec les Éditions Jacques Glénat, qui le publiaient depuis 1999, on a décidé d’arrêter après «Digital Detox», le 13e album, paru en 2017», confie Buche. Longtemps plébiscitée par son public cible, les 10-14 ans, la série était descendue sous un seuil de rentabilité estimé grosso modo à quelque 6000 exemplaires. «La diffusion d’une série de dessins animés autour de Franky Snow en 2007 a boosté les ventes, mais cela n’a pas duré. Le positif de cette situation, c’est que cela me force à aller vers de nouveaux univers.» Ancrée dans le monde du sport, «Les Runners» se situe dans une mouvance assez proche de «Franky Snow». Mais Buche, ses carnets de croquis en témoignent, caresse d’autres projets prometteurs, en style réaliste notamment. Affaire à suivre…

Exposition Buche, «Runners». Jusqu’au 2 mai, galerie Little Nemo, rue Saint-Victor 35, à Carouge. Ouvert lu 15 h-19 h; ma-sa 10 h-19 h.

Album «Les Runners: premières foulées», par Sti et Buche. Éd. Bamboo, 48 p (TDG)