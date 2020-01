Billie Eilish chantera le prochain James Bond

Billie Eilish fera partie du prochain James Bond. Elle composera la musique de «Mourir peut attendre» qui sortira le 6 avril dans les salles.

La jeune auteure-compositrice-interprète américaine a tenu à exprimer sa joie sur les réseaux sociaux. «"No Time To Die", JAMES BOND. Et je chante la chanson-titre!» a-t-elle écrit sur Instagram notamment.

«C'est dingue de faire partie de ce film», a réagi Billie Eilish, pour qui il s'agit d'un «grand honneur». «Ecrire la chanson principale d'un Bond, nous en rêvons depuis toujours», a-t-elle ajouté. «James Bond est la franchise cinématographique la plus cool de l'histoire. Je suis encore sous le choc.»

La jeune chanteuse a été préférée à des super stars comme Béyoncé, Ed Sheeran ou Dua Lipa. A 18 ans, Billie Eilish enchaîne consécrations sur consécrations. En succédant à Sam Smith, elle devient la plus jeune chanteuse à interpréter un titre de James Bond.

Billie Eilish entame ainsi l'année 2020 triomphalement. Son premier album, «When we fall asleep where do we go», sorti en mars, a atteint la deuxième place des ventes aux Etats-Unis. Dès sa sortie, son single «Bad Guy» s'est placé au sommet des ventes sur les plateformes de téléchargement ainsi que sur Spotify.