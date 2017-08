Avec les dessinateurs, le mur des Réformateurs déménage!

Les Réformateurs jouant à la pétanque sur leur mur des Bastions, prenant la pause sous les flashs des photographes ou ronflant dans un même lit la barbe à l’air… Invités à donner leur vision du monument genevois, huit illustrateurs romands s’en sont donné à cœur joie. Grâce à eux, vous ne le verrez plus de la même manière!

L’actuelle exposition sur le mur des Réformateurs, à la Maison Tavel, évoque la tradition genevoise de détourner le célèbre ouvrage à des fins politiques, publicitaires ou humoristiques. D’où l’idée de perpétuer cette coutume en donnant carte blanche à des dessinateurs de la région. Aux côtés de Gérald Poussin, célébrité genevoise, on trouve d’autres artistes moins connus, dont certains ont été repérés sur Instagram.

«Ils se sont montrés très enthousiastes et inspirés à l’idée de revisiter un symbole de Genève, raconte Fairouz Stern, responsable du projet. Nous leur avons seulement demandé que le monument reste reconnaissable.»

Les styles, les techniques et les approches varient grandement d’un illustrateur à l’autre. Mais plusieurs ont donné un aspect très contemporain à Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze et John Knox. En short et marcel, ou avec des lunettes de soleil sur le nez et un iPhone à la main, les Réformateurs prennent vie, créant un amusant contraste avec leur majesté de pierre.

Dans son style inimitable, Poussin imagine un mur de Pieds nickelés que Théodore de Bèze a quitté pour aller à Carouge, «là où il y a les filles et les bistrots»… Les honorables personnages se retrouvent même transformés en monstres japonais par Cécile Koepfli. Quant à Reto Crameri, il livre une vision plus sombre mais très actuelle, où le mur est rehaussé de fil de fer barbelé.

Tous les jeudis des mois de juillet et d’août, l’une de ces images est révélée sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram des Musées d’art et d’histoire. «En cette période plutôt calme au niveau de l’actualité muséale, cela permet d’animer nos réseaux sociaux et de mettre en avant l’exposition», explique Fairouz Stern.

En outre, ces illustrations seront exposées en grand format, à tour de rôle, dans le hall d’entrée de la Maison Tavel. Et ce jusqu’au terme de l’exposition, à la fin d’octobre. Des cartes postales sont également en vente à l’accueil. Pas sûr cependant que des versions aussi iconoclastes séduisent les touristes…

(TDG)