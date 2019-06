Avec les Knie, la Suisse tient sa propre «famille royale»

Souvenir





Fredy Knie senior

Né en 1920, le papa de Fredy junior et de Rolf junior est à la base de la branche équine des Knie. Amoureux des chevaux, il transmet cette passion à Fredy junior, qui la partage avec son épouse, sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants.









Rolf Knie senior

Né en 1921, Rolf Knie senior est le papa de Louis Knie senior et de Franco Knie senior. Cette branche-ci montre un don pour le dressage de tous les animaux, mais mise sur les éléphants, qui deviendront vite un des symboles des Knie.