Avec Maudet superstar, la Revue s’annonce bien

«Chaque année, on demande aux politiciens de nous donner de la matière. On peut dire qu’en 2018, ils nous ont bien entendus…» Sur les escaliers qui mènent à la scène du Casino-Théâtre, face aux fauteuils écarlates qui ont accueilli l’an dernier 36 000 personnes, 420 en moyenne par représentation, Laurent Nicolet se frotte les mains. La quinzaine de comédien(ne)s et de danseuses réunis lundi autour de lui pour présenter cette nouvelle édition affichent un sourire de circonstance. Annoncée comme «efficace et rythmée», la Revue se présente bien. «Entre les élections et les affaires de toutes sortes, il y a de la matière», souligne le metteur en scène de cette cuvée prometteuse, à déguster dès le 12 octobre.

Pas question pour l’heure d’en dire trop sur la trentaine de sketches et sur les douze chansons qui émailleront le spectacle. On sait tout de même que le pape va laver les pieds de Doris Leuthard à Palexpo et qu’une application révolutionnaire permettra de décrypter la langue de bois de nos édiles. Histoire de semer d’autres indices, Laurent Nicolet, désormais «passé du côté obscur de la salle» comme il aime à le dire, a laissé ses acteurs donner un coup de projecteur sur les personnages qu’ils interpréteront.

«Je joue un bouquetin, ça élargit mon éventail», lâche Vincent Kohler, pince-sans-rire. Hum… mais encore? «J’interprète Luc Barthassat et Kim Jong-un, ils se ressemblent», assure Pierre-André Sand. «Pour ma part, je tiens mon propre rôle… et celui de Stauffer», note Antony Mettler, qui effectue son grand retour sur les planches du «Casin» après vingt ans d’abstinence de Revue en tant que comédien. Donald Trump, Alain Berset et Mauro Poggia seront aussi de la partie, portés par Jean-Alexandre Blanchet.

L’héritage de Naftule

Côté féminin, Faustine Jenny, Capucine Lhemanne et Mado Sierro en feront voir de toutes les couleurs, entre autres, à Nathalie Fontanet, Sandrine Salerno, Doris Leuthard et Céline Amaudruz. On n’oublie personne? Si, bien sûr: «Moi, je fais Pierre Maudet, Pierre Maudet et Pierre Maudet!» clame Marc-André Muller, très remarqué l’an dernier dans le rôle du politicien libéral-radical. L’ex-patron de la police, en proie aux difficultés qu’on connaît, offre une cible de choix aux plumes affûtées de la Revue, en l’occurrence Laurent Nicolet, son neveu Jérémie, Antony Mettler, Laurent Flutsch, Jean-Alexandre Blanchet et Martina Chyba.

«On aurait préféré que l’affaire Maudet se produise en début d’année, ce qui nous aurait permis d’en maîtriser les tenants et les aboutissants», relève Laurent Nicolet. «On sait qu’on n’en a pas encore tout à fait terminé avec ce sketch. L’écriture est bouclée, mais on peut toujours insérer des petits éléments en fonction de l’actualité.»

Hormis celle de Maudet, l’ombre d’un autre Pierre plane sur le Casino-Théâtre. Atteint dans sa santé, Pierre Naftule a passé la main. Après avoir écrit et coproduit la Revue ces trois dernières années avec leur ami et complice, Antony Mettler et Laurent Nicolet ont repris les rênes du show préféré des Genevois. «La Revue, c’est un gros paquebot qu’il faut gérer comme un capitaine», traduit en image Laurent Nicolet. «Il y a un planning à respecter, aussi bien dans la création que dans les répétitions. Consciemment ou inconsciemment, Pierre nous a appris beaucoup à ce niveau-là. Il nous a laissé un héritage de rigueur et de professionnalisme, qui sont indispensables pour un tel spectacle.»

Innovations

Associés pour le meilleur et pour le rire, Mettler et Nicolet ont apporté quelques innovations. Des décors virtuels vont faire leur apparition, projetés sur un écran selon la technique du mapping. «Cela permettra aux comédiens de se situer directement dans un lieu, par exemple la place du Molard. Jusqu’ici, seuls des éléments de décor suggéraient l’endroit où se déroulait l’action. Là, on aura vraiment l’impression d’y être.»

Autre nouveauté, de petites vidéos en forme de micro-trottoir. L’occasion de découvrir que les Genevois, dans leur grande majorité, sont bien incapables de donner le nom du maire actuel. «Aman? Kanan? Euh, un nom comme ça.» En revanche, les gens connaissent mieux Nabilla. Passons. Et jetons un coup d’œil sur la (fausse) page Facebook de la Revue, que les spectateurs pourront apprécier en entrant dans la salle. Des célébrités y ont prétendument inscrit des commentaires. Parmi elles, Pierre Maudet, à qui on laissera le mot de la fin: «J’ai bien aimé la Revue, mais celle d’Abu Dhabi était beaucoup mieux!»

La Revue Dès le 12 octobre, Casino-Théâtre, rue de Carouge 42. Horaires et billetterie: www.larevue.ch

