Au Cabinet, le réservoir déborde d’idées

Boulevard Saint-George, il est un lieu plein de vie comme de musique. Et de boissons rafraîchissantes aussi, que l’on ira, in fine, rendre aux canalisations. Mais le contenu venu de la vessie n’y va jamais seul. Merci de tirer la chasse après votre passage, comme on dit. Ici, cependant, nulle prescription de ce genre. Le réservoir du café Le Cabinet a connu un tout autre destin. Le patron des lieux, Simon Pittet, se souvient précisément: «Tout a commencé il y a trois ans, lorsque le premier autocollant est apparu.» Posé en bas à gauche, lettres noires sur blanc, avec l’inscription «To Shy To Rap», aujourd’hui à demi couverte par les collages suivants. «Je l’ai trouvé beau, je l’ai laissé.»

Depuis, le réservoir (des cabinets du Cabinet, oui-da) s’est transformé en palimpseste, les interventions successives recouvrant les prédécentes, lorsque ce n’est pas en arrachant les anciens que les nouveaux se sont imposés. Car la place est comptée, l’espace limité. Il faut des couleurs, des symboles forts pour se distinguer.

Des groupes de passage venus jouer dans la petite salle en sous-sol qui entendent laisser leurs noms en souvenir, il y en a. Des graphistes, illustrateurs, artistes, graffeurs, créateurs de typographies, de dessins, de logos, tous plus agiles les uns que les autres dans l’art de produire ces stickers en abondance, hé bien, ils abondent. Ainsi perchées au-dessus des lieux d’aisances, les prises de position politiques s’affichent sans distinction de classe, elles aussi. Pas de hiérarchie, l’extraordinaire réceptacle a opté pour une saine anarchie. Que dire alors d’un tel endroit, sinon que ce placard improvisé, évoluant sans cesse, raconte une tranche de la vie de la Cité, ses activités citoyennes, artistiques, culturelles, nocturnes. Le sens de l’humour, par-dessus tout, aussi. (TDG)