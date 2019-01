Assayas raconte notre époque avec humour

À l’ère des réseaux sociaux, de la communication numérique et de l’influence d’internet, les relations entre hommes et femmes sont-elles plus simples ou plus complexes? Qu’est-ce que tout cela a changé dans nos manières de consommer le monde, d’interagir avec l’autre, de s’émanciper de son ego? Quelques-unes de ces interrogations, au hasard, peuvent tout à coup surgir à la vision de «Doubles vies», l’étrange nouveau film d’Olivier Assayas. C’est un métrage bavard, très rohmérien dans son essence, dans lequel les échanges transitent avant tout par la parole, tout cela dans le contexte du monde de l’édition. Pour régler cette circulation, Guillaume Canet, Vincent Macaigne et Juliette Binoche donnent notamment corps à des personnages tourmentés ou drôles, non sans une dose d’autodérision qui est sans doute ce qu’il y a de plus surprenant dans ce film. «Doubles vies» n’en demeure pas moins un Assayas aux ambitions mineures, qui se repose un peu sur ses comédiens et leur manière amoureuse d’énoncer leurs délicieux dialogues. Mais qui parvient en dépit de tout verbiage à s’implanter dans son époque et surtout à la raconter avec une lucidité parfois désarmante et souvent désopilante. Ces mélanges sont en partie inédits chez Assayas, qui plaisante finalement peu fréquemment de son goût pour tout ce qui est cérébral. (TDG)