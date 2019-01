«Arrêtons de publier tant de mauvais livres!»

Il a créé il y a dix ans les Dictionnaires amoureux chez Plon et dirige toujours la collection. 40 titres parus, 40 autres à venir. Dans le nouveau tome qui sort aujourd’hui, Jacques Attali décline le judaïsme.

Quand on lui fait remarquer que «dictionnaire» et «amoureux» ne font pas vraiment bon ménage, Jean-Claude Simoën est aux anges. L’éditeur n’attend que ça pour démarrer. Quand il s’agit d’expliquer la création de la collection des Dictionnaires amoureux chez Plon, il y a dix ans, les quarante titres déjà parus, les quarante au programme, les négociations pied à pied avec les auteurs et ce qui est un gros succès éditorial, on ne l’arrête plus!

Le «Dictionnaire amoureux du judaïsme» qui sort aujourd’hui a été écrit par Jacques Attali. Est-il vrai que vous lui avez fait refaire sa copie?

Vous savez, je suis un brontosaure. Un éditeur à l’ancienne qui est sur le dos de ses auteurs. Ce projet-là a mis quatre ans à aboutir, quatre ans de combat avec Attali. Jacques m’avait rédigé une encyclopédie en deux volumes de 4 millions de signes! Un dictionnaire amoureux, ce n’est pas ça.

Qu’est-ce que c’est, alors?

Exactement ce que j’ai dit à Jacques Attali: je veux ton rapport personnel au judaïsme, tes premières lectures, tes coups de cœur, ton histoire, tes souvenirs. Une encyclopédie de plus, ça ne m’intéresse pas.

La mue d’Attali est-elle réussie?

Il est passé à 544 pages. Et nous avons aujourd’hui sa déclaration d’amour au judaïsme.

Voilà pour «amoureux». Mais pourquoi un dictionnaire?

Parce que c’est le vagabondage d’un auteur mis à la disposition du lecteur pour élargir les horizons de sa curiosité. Le livre n’est pas écrit dans l’ordre, de A à Z, ni lu ainsi. Auteur et lecteur grappillent. Un dictionnaire amoureux, c’est un livre qu’on laisse sur sa table de chevet et que l’on picore.

Comment expliquez-vous le succès de la collection ?

Un bon livre, c’est la rencontre d’un bon sujet et d’un bon auteur. Mais cela ne suffit pas. Que l’auteur s’implique, voilà mon secret de fabrication. Notre immense succès – 140 000 exemplaires – c’est l’ouvrage de Bernard Pivot sur le vin. Né en Beaujolais, fils de marchand de vin, frère de vigneron, Bernard, qui est un pudique, s’est livré pour la première fois. Il y a beaucoup d’émotion dans ce livre. C’est pour cela que les lecteurs l’ont aimé.

Un contre-exemple?

Le Dictionnaire amoureux de la cuisine. Alain Ducasse ne l’a pas écrit lui-même… J’ai immédiatement apporté un rectificatif, mais je fais mon autocritique: j’ai cédé aux sirènes de la notoriété. Le Dictionnaire amoureux de l’opéra est brouillon, bâclé. J’aurais dû retenir l’ouvrage pour préserver l’excellence du sujet, et trouver une meilleure plume. Le Dictionnaire amoureux du Louvre n’est pas amoureux, ni ému, ni subjectif.

Quel rôle joue l’éditeur?

Il n’y a rien de pire qu’un auteur abscons. C’est là que je suis très interventionniste. Partant d’un rapport de confiance, qui devient en général très vite de la connivence, je m’efforce de convaincre mon auteur d’arriver à la clarté. Il a le devoir d’élever le débat en portant son érudition au plus grand nombre.

Vous êtes très critique à l’égard de certains de vos confrères…

Vous savez, si le livre va si mal aujourd’hui, c’est que les éditeurs publient tant de mauvais livres. La moindre petite pétasse qui a un filet de voix publie son autobiographie. Arrêtons!

Toute ma vigilance tend à ce que l’ouvrage que j’édite mérite son étiquette de livre: qu’il soit rond, plein, qu’il allie le plaisir et la curiosité avec la connaissance. Ces termes ne sont pas contradictoires. Je suis là pour apporter la preuve qu’on peut réussir spectaculairement dans l’édition en ne publiant que des bons livres. (TDG)