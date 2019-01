Ariane Borel mène le rire à la baguette. Magique!

Elle a un peu le trac, Ariane Borel. La voilà dans la dernière ligne droite, celle qui va la mener sur les planches du Casino-Théâtre, le 1er février prochain. Seule en scène, elle y présentera «Abracadariane», un spectacle composé de neuf portraits de femmes. Des sketchs «hilarants et poétiques», assure le flyer qu’elle nous tend avec des yeux pétillants. Éclats de rire en vue, certes, teintés toutefois par cette dérision qu’elle admire chez ses modèles, Zouc, Desproges ou Woody Allen. Coécrit avec Christine Camporini, une amie de collège, ce one-woman-show lui ressemble forcément. Mais pas que.

«Ce n’est pas une autobiographie. Certains éléments m’appartiennent, d’autres non», assure la comédienne genevoise, qui se partageait il n’y a pas si longtemps entre deux activités apparemment peu compatibles. Pendant des années, Ariane Borel a cumulé: fonctionnaire le jour, elle grimpait sur les planches la nuit. En 2017, elle s’est lancée, quittant son job de conseillère en personnel auprès des chômeurs à l’Office cantonal de l’emploi pour vivre sa passion de toujours, la scène.

Ami imaginaire

Son goût pour la comédie remonte à l’enfance. «À 4 ans déjà, je voulais devenir actrice. Je voyais le rideau rouge du théâtre, je savais que ma place se trouvait là, sur le plateau. Je voulais faire rêver les gens.» Cette petite fille fascinée par les feux de la rampe, Ariane Borel l’interprète au début de son show, ainsi que l’ami imaginaire avec lequel elle dialoguait gamine. «Il m’avait dit: «Il faut que tu y croies fort. Que tu croies aux fées.» Celles-ci sont venues, et m’ont donné la formule pour y arriver. Abracadabra! J’ai préféré la retranscrire à ma manière: Abracadariane!»

Pour autant, pas une once de prestidigitation dans son spectacle, qui la voit manier la baguette magique avec dextérité et passer en un éclair d’un personnage à un autre. La voici jeune youtubeuse de 15 ans, puis femme mariée – «casée», dit-elle – à deux doigts de péter un câble. La revoilà célibataire, amoureuse de l’homme de sa vie au point de se transformer en adepte du contrôle total, inquiétante pieuvre symbolisant la relation névrotique d’un couple fragile.

Du vécu dans tout ça? «J’ai eu une histoire assez forte, qui a mal tourné», admet la jeune quinquagénaire, qui se projette aussi dans sa grand-mère orientale. «Elle me fait la morale sur la vie et sur les hommes, mais porte surtout un regard plein de sagesse sur le monde occidental. Un monde de fous symbolisé par une Suissesse pur jus, Mme Pittet, bientôt à la retraite après une vie de labeur ardu dans les assurances. L’occasion d’une réflexion sur le monde du travail, toujours plus impitoyable. Dans ce domaine, Ariane Borel sait de quoi elle parle. «Pendant dix-sept ans, en tant que conseillère auprès des chômeurs, j’ai vu défiler quantité de gens, de la femme de ménage au directeur en passant par des intermittents du spectacle. Six fois par jour, toutes sortes de récits de vie venaient à moi. Je me suis toujours dit que j’en ferais un jour quelque chose.»

Thèmes universels

Créé initialement en 2006, mais joué une dizaine de fois seulement en raison de ses obligations à l’Office cantonal de l’emploi, «Abracadariane» est nourri du parcours personnel d’Ariane Borel. La Carougeoise, après deux autres one-woman-shows intitulés «Ça va pas la tête» et «De vous à moi», s’est lancée dans l’écriture d’un nouveau spectacle. Mais elle ne se voyait pas abandonner définitivement les personnages qu’elle avait créés initialement. «Ceux-ci m’ont en quelque sorte tiré par la manche. Ils ont évolué. Je les représente tel que je les vois aujourd’hui. Ce qui me permet d’aborder des thèmes universels tels que les relations de couple ou le monde du travail. J’aime bien qu’il y ait une petite réflexion derrière l’humour. Le rire pour le rire, je m’en fous!»

Reste à remplir le Casino-Théâtre dans un peu plus de trois semaines. «J’adore cet endroit, son cadre chatoyant, ses sièges en velours, sa belle lumière. Ça me ravit de jouer ici. Mais c’est grand, je sais.» Ariane Borel y croit toutefois dur comme fer. «Je vais mettre la briquette. J’ai confiance. Et si je me plante, au moins pourrai-je me dire que j’ai essayé.»

«Abracadariane», ve 1er février à 20 h 30, Casino-Théâtre, 42, rue de Carouge. Rés: arianeborel.com ou billeterie-culture.ville-ge.ch (TDG)