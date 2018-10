André Juillard fait s’envoler «Roméo et Juliette»

Ces dernières années, il avait porté toute son attention sur «Blake et Mortimer», série phare de la bande dessinée grand public. Deux albums coup sur coup en 2014 et 2016, près de 130 planches d’affilée dans des délais restreints imposés par son éditeur. André Juillard éprouvait l’envie de s’évader, de souffler un peu. «Je n’ai jamais été l’homme d’une série. J’ai besoin de papillonner», rappelle le dessinateur parisien, de passage à Genève récemment.

Avec Yann au scénario, il signe «Double 7», une fresque épique débutant en hiver 1936, pendant la guerre d’Espagne. Une histoire où les combats aériens et le staccato des mitraillettes n’occultent pas une histoire d’amour flamboyante et tragique, sur un fond géopolitique des plus troubles.

«Initialement, Yann désirait axer son récit sur Ernest Hemingway et sa compagne Martha Gellhorn. Il voulait aussi parler des photographes Robert Capa et Gerda Taro. Mais l’idée ne me séduisait pas trop», raconte Juillard, qui avait déjà œuvré en compagnie du même Yann en 2011, sur «Mezek», une épopée située pendant la création de l’État d’Israël. «D’une manière générale, je trouve qu’il est assez compliqué d’animer sur la durée et de manière ressemblante un personnage ayant réellement existé.» Si Capa et sa compagne apparaissent dès lors bel et bien dans «Double 7», ils n’y tiennent qu’un rôle secondaire.

Copie entièrement revue

Car, à la demande de Juillard, Yann a entièrement revu sa copie. «Je venais de terminer «Le testament de William S.», une histoire de Blake et Mortimer qui parle beaucoup de Shakespeare», poursuit le dessinateur. «Pour l’occasion, j’ai revu avec beaucoup de plaisir le «Roméo et Juliette» de Franco Zeffirelli, que j’avais visionné trente ans plus tôt. C’est un film qui n’a pas vraiment vieilli et qui reste très touchant. Je me suis dit qu’il s’agissait d’un thème éternel. Pourquoi ne pas le refaire à propos de la guerre d’Espagne?»

Le conflit fratricide qui déchira la péninsule Ibérique en deux camps de 1936 à 1939 intéressait particulièrement Juillard, qui dédie son nouvel album à ses petits-enfants, en souvenir de leur famille espagnole. «Ma fille a épousé en premières noces un garçon dont les parents étaient des réfugiés espagnols, des républicains qui avaient fui leur pays en 1939 pour se retrouver en Algérie. Et qui avaient fini, à l’indépendance de l’Algérie, par venir s’installer en France. Je me souviens aussi que quand j’étais enfant, au début des années 50, j’étais épouvanté par les témoignages que j’entendais à propos de la guerre d’Espagne. D’une part, les républicains, qui n’étaient pas des tendres et qui avaient massacré notamment quelques religieuses. De l’autre, les franquistes, qui avaient fait de même, à une plus grande échelle.»

Exempt de manichéisme

Sous la plume de Yann, «Double 7» révèle l’ambiguïté de certains des participants au conflit, les supposés «bons» n’adoptant pas forcément un comportement à la hauteur de leurs idéaux. Dans ce récit complet exempt de manichéisme, un aviateur mercenaire soviétique sème la panique parmi les nationalistes. Cette blonde tête brûlée va croiser la route d’une jolie noiraude qui n’a pas froid aux yeux, engagée dans les rangs républicains.

«Il s’appelle Roman, un prénom qui sonne un peu comme Roméo. Elle, c’est Lulia, pas très loin de Juliette. La première chose qui m’intéresse dans un scénario, c’est le côté humain, le récit, les péripéties.» Accessoirement, Juillard s’est fait plaisir en représentant des avions. «Ceux d’aujourd’hui m’ennuient à mourir. Mais j’aime beaucoup les appareils des années 30-40. Pour les dessiner, je me suis inspiré de livres sur la guerre d’Espagne découverts à Madrid et de documents dénichés sur internet. J’ai également trouvé dans une boutique spécialisée à Paris des petites maquettes en métal, très bien détaillées, qui m’ont aidé à trouver d’autres points de vue.»

Style plus réaliste

Graphiquement, le coauteur de «Double 7» n’a pas eu de peine à revenir à son style de prédilection, un peu plus réaliste, célébré notamment dans la saga «Les 7 vies de l’épervier» ou l’excellent one-shot «Le cahier bleu». «Dès que je reviens à «Blake et Mortimer», je me replonge dans un dessin plus proche de celui d’Edgar P. Jacobs (ndlr: le créateur de la série). Cela se fait naturellement.»

À propos, quid du célèbre duo? «Je n’ai pas jeté l’éponge», assure Juillard, qui travaille pour l’heure, sur un texte de Pierre Christin, au troisième et dernier épisode des aventures de Léna, une héroïne contemporaine. «Blake et Mortimer reviendront. Yves Sente a un embryon d’idée de scénario qui tournerait autour du mythe du roi Arthur. Notre méchant préféré, Olrik, y tiendrait un rôle important. Il mérite qu’on le mette en avant…»

«Double 7», André Juillard et Yann. Éd. Dargaud, 72 p. Sortie le 26 octobre (TDG)