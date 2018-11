«Amanda», la douceur des émotions fragiles

L’omniprésence de Vincent Lacoste sur les écrans ne fatigue pas. Après «Plaire, aimer et courir vite» et «Première année», le revoici dans «Amanda», de Mikhaël Hers. Soit un drame dans lequel il doit s’occuper de sa nièce, l’Amanda du titre, suite au décès violent de sa sœur. La présence de l’acteur suffit presque à donner son orientation et sa physionomie au film. Il y a quelque chose de la mise à nu dans la manière dont il se donne à la caméra, riant et surtout pleurant, ce qui est bien plus rare. Sa paternité obligée est ici un leitmotiv et n’est jamais traitée sous un angle purement thématique. C’est d’autant plus subtil que le film, dans sa seconde partie, décline un second thème, celui des attentats terroristes, déviant vers la pure fiction avec un réalisme léger et printanier qui en dit long sur la fragilité du monde. Et c’est cela qui est beau ici: Hers filme un héros fragile, une histoire fragile, des liens fragiles, sans jamais chercher à se cacher ni à esquiver, par pudeur ou que sais-je, la fugacité des douleurs simples. «Amanda» est un double portrait tout en douceur que Lacoste traverse avec grâce. (TDG)