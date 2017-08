Acrobaties d’octaves dans le ciel carougeois

Quiconque recherche de savoureux produits régionaux est passé par la place du Marché de Carouge, a prêté l’oreille à 11 h pile puis tourné la tête en direction de l’église Sainte-Croix. Tous les samedis, un concert d’environ quarante-cinq minutes ponctue la vie de la Cité sarde. «Le carillon est un instrument urbain, il est subi par les habitants et passants», témoigne Yves Roure, l’un des assistants carillonneurs. Monument historique depuis 1923, l’église accueille trois carillonneurs – Constant Deschenaux, titulaire, ainsi que ses deux assistants, Yves Roure et Andreas Friedrich – pour «taper du poing» des mélodies venant de tous horizons, jazz, classique, blues. «La musique est un jeu et je suis libre de jouer ce que j’aime. Tout dépend de mon humeur, de mon moral ou encore de la météo», précise Yves Roure.

Il est 11 h, une mélodie d’une dizaine de secondes retentit. Un mécanisme automatique sonne tous les quarts d’heure. C’est le signal. Il s’agit de gravir les 87 marches pour se percher en haut de l’édifice culturel. Construit avec l’aide de l’horloger carougeois Louis Cottier, l’automate date de 1828. Yves Roure s’installe sur le banc, taillé du même bois que le carillon, et commence par une improvisation. Autre élément notable, le clavier dit «à coups de poing», fabriqué en 2001. Il est constitué de deux étages de bâtons de bois, reliés par des câbles aux cloches, sur lesquels il faut frapper vivement pour produire un son. Il est accompagné d’un pédalier permettant de doubler les notes. Cette même année 2001, 22 des 25 cloches originelles sont changées. Le carillon actuel de l’église Sainte-Croix est composé de 36 cloches, provenant pour la plupart de la fonderie Rüetschi, à Aarau, lui conférant le titre de plus grand carillon fabriqué en Suisse. En revanche, il n’a que la deuxième place du classement des plus grands carillons de Suisse, la première étant détenue par celui de l’abbaye de Saint-Maurice (VS) et ses 49 cloches.

Pour les plus curieux, dans le cadre de Carouge tout en haut, le carillonneur de l’église Sainte-Croix invite à gravir l’escalier étroit et à découvrir en personne son carillon. Prochaine session le 16 septembre, à 11 h. Cet édifice culturel accueille également Marc Van Bets, carillonneur diplômé de l’Ecole royale de carillon (Belgique), le 27 août, pour un concert mêlant musiques anciennes et modernes.

Chaque samedi Place du Marché 11, Carouge

