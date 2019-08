500 000 hippies béats sur un pâturage

«Woodstock fut, sinon un cauchemar, du moins un immense bordel, grouillant, sordide. Si vous aimez les embouteillages sans fin, les torrents de pluie, les chiottes portables qui puent, la nourriture à peine mangeable et les foules vautrées, en perdition, alors vous vous seriez bien amusé à Woodstock.» Voilà ce qu’écrivait il y a dix ans dans «Newsweek» le journaliste américain Mark Hosenball. À 17 ans, comme 500 000 autres jeunes gens, il avait pèleriné vers le fameux pâturage de l’État de New York, par l’affiche musicale et le parfum de liberté alléché. Ce qu’il y a vécu ne lui a donc pas plu, du tout. Voilà qui tranche certes avec l’image idyllique, et fantasmée sans doute, que conserve la postérité de l’événement. Trois jours de paix et de musique, oui. Mais aussi trois jours de boue et de chaos.

Dylan, es-tu là?

Reprenons depuis le début. En ces sixties finissantes, deux jeunes investisseurs, Roberts et Rosenmann, cherchent à placer leurs sous et, accessoirement, à rendre leurs vies plus cool. Ils passent une annonce dans le «Wall Street Journal» restée célèbre: «Hommes jeunes – capital illimité – cherchent partenariat dans affaire intéressante et légale.» Cela ne s’invente pas.

Sept mille réponses plus tard se pointent deux autres jeunes gens, un brin plus branchés et aguerris: le promoteur Michael Lang (voir ci-dessous) et Artie Kornefeld, vice-président du label Capitol. Les quatre mousquetaires veulent monter un studio à Woodstock, lieu de villégiature de la bohème rock de luxe, situé à 150 km au nord de New York. Dylan s’y est installé. Et Dylan, c’est Dieu. Pour lancer le futur studio, pourquoi ne pas organiser un gros concert promotionnel? À l’arrivée, il n’y aura donc ni studio, ni Dylan, ni même Woodstock. Seule l’idée du festival perdure, avec pléthore de stars au programme. D’Hendrix aux Who en passant par Creedance, le Grateful Dead, Joan Baez, Janis Joplin et maints autres. Après diverses déconvenues, alors que billets et affiches sont imprimés, les organisateurs doivent déménager la nouba un mois avant le jour J. Elle se tiendra dans le champ de luzerne vallonné d’un gentil paysan, à Bethel, à 100 kilomètres au sud-ouest du site initialement prévu. Oui, exactement comme si le Paléo de Nyon se déroulait à Fribourg.

Tout au long de l’été, la pression monte. Sur place, les autochtones ruent dans les brancards pour que le festival n’ait pas lieu. Il faudra des trésors de diplomatie, et quelques promesses numéraires, pour les amadouer. Et puis la rumeur de la tenue d’un rassemblement pacifique et musical s’est répandue comme une traînée de poudre dans le pays. Dès la fin de juillet, les freaks peuplent le terrain. Au jour et à l’heure de l’ouverture du festival, le vendredi 15 août 1969 à 17 h, tout part en sucette. On attendait 100 000 personnes au maximum. Déboule cinq fois plus de monde. Toutes les routes aux alentours se retrouvent bloquées. Chacun abandonne son véhicule sur place. L’embouteillage s’étendra jusqu’aux portes de New York, devenant le plus gros bouchon de l’histoire américaine.

Pris d’assaut, les guichets sont débordés. Barrages et grillages sont renversés. Nul ne contrôle plus rien. Le soir venu, les organisateurs décident de rendre le festival gratuit; le gouverneur de l’État, lui, décrète que la zone est «sinistrée». Comment nourrir cette marée humaine? Rien de sérieux n’a été prévu. Des camions entiers apportent des montagnes de boulgour, müesli et autres petites graines bouillies, en quantités insuffisantes bien sûr. D’interminables files d’attente se forment devant les stands et les trop rares toilettes. La pluie s’en mêle. Une fois. Deux fois. Trois fois. La boue, partout. Sur la scène, détrempée, c’est la pagaille itou, le matos des musiciens étant bien souvent resté bloqué sur la route. Alors, on expédie les folkeux au charbon. Richie Havens, Melanie, Tim Hardin, armés de leurs seules guitares sèches, essuient les plâtres devant une mer de crinières mouillées.

Une nouvelle nation

Bref, c’est la cata à tous les étages. Mais le son est bon. L’ambiance et l’herbe aussi, merci. Voilà le paradoxe de Woodstock. Ce qui aurait pu ressembler à un désastre historique, à un champ de bataille, à un Waterloo festivalier, va se dérouler, bon an mal an, sans grosse anicroche. Tous les artistes parviennent à se produire. Mieux, la plupart des festivaliers y vivent un rêve éveillé. La réalisation d’une utopie. On est là pour s’aimer les uns les autres. Contre la guerre du Vietnam et le vieil ordre conservateur. Pour la musique, la liberté et les droits civiques. On signe des pétitions, on batifole tout nu, on se sourit, on s’enlace. Et on se roule un autre joint.

Woodstock, c’est la naissance d’une «nouvelle nation» qui fait la nique au vieux monde, celui des généraux, des censeurs, des obtus. Pourtant, une fois la fête finie, les hippies abandonnent un pâturage totalement dévasté pour rentrer à la maison. Leur nouvelle nation n’aura existé que trois jours. Pointent les années 70, avec leur cynisme mercantile, leurs paillettes et leurs semelles compensées. Le rock va devenir un produit de consommation comme les autres, à tétiner au robinet tiède de la bande FM. Et Woodstock de rentrer dans la légende comme le chant du cygne de ces sixties si rêveuses et fleuries.

Michka Assayas: «Un pays imaginaire qui n'aura duré que trois jours»

Michka Assayas (DR)

Les fans de rock connaissent Michka Assayas. D’abord, ils ont tous dans leur bibliothèque l’«Encyclopédie du rock», la plus complète jamais réalisée en langue française, qu’il a dirigée. Ensuite, ils ont l’oreille collée au poste pour savourer son émission «Very Good Trip», tous les soirs sur France Inter, où le journaliste déploie des trésors d’érudition et de bon goût. Cet été, sur ces mêmes ondes, Assayas feuilletonne tous les samedis sur Woodstock, alors que son bouquin sur le festival mythique vient d’être réédité. Quelques questions à un «woodstockophile» distingué.

On célèbre en fanfare les 50 ans de Woodstock. Le rock serait-il devenu comme ces vieux militaires qui commémorent leurs batailles?

Oui, tout ça est devenu patrimonial. On s’aperçoit qu’une époque est révolue, perdue même peut-être, un âge d’or où il s’est passé des choses magnifiques que l’on aime à contempler. Cela dit, le rock a toujours eu un œil dans le rétroviseur, spécialement depuis la fin des années 80. C’est une phase de muséification qui est sans doute inévitable. Vous savez, la France et l’Europe sont des terres vieillissantes. On aime la célébration, le rappel du passé: la commémoration tourne aujourd’hui à plein régime dans tous les domaines, bien plus que quand j’étais jeune.

Pourquoi la postérité a-t-elle choisi de statufier Woodstock et pas d’autres festivals de l’époque, tout aussi populaires et emblématiques, tels ceux de Monterey et de l’île de Wight?

Si Woodstock fait rêver, c’est incontestablement à cause du film de Michael Wadleigh. Il a été vu par des millions de personnes dans le monde, qui ont vécu en salle une expérience unique. Je l’ai vu à 11 ans. En couleur sur grand écran. À l’époque, la TV n’avait que deux chaînes, en noir et blanc. Il est probable que cet épisode ait changé le cours de ma vie. Le film sur Monterey est bien mais demeure musical; Woodstock, c’est du cinéma vérité, qui entend témoigner sur tous les aspects du festival: la drogue, la boue, la nudité, l’utopie. C’est un document sur un pays imaginaire qui n’aura existé que trois jours.

Dans les faits, c’est un festival assez catastrophique: mal organisé, surpeuplé, boueux et musicalement décousu. Comment ce chaos s’est-il mué en nirvana dans l’imaginaire occidental?

Le film a sa part de responsabilité, en montrant le meilleur de l’ambiance et de la scène. Mais quand on se penche en détail sur les archives, plus ou moins inédites, on s’aperçoit qu’il y a pas mal de moments périssables. Quill et Sweet Water sont nuls. Le Grateful Dead rate sa prestation. L’Airplane n’est pas en forme. On est loin d’un miracle musical. John Sebastian, qui n’est pas à l’affiche, se retrouve ainsi devant 500 000 personnes simplement parce qu’il traîne, défoncé, dans les loges et que rien n’est prêt.

Pourrait-on imaginer une manifestation semblable aujourd’hui?

La naïveté n’existe plus. À Woodstock, tout le monde perd les pédales pour le meilleur et le ridicule. On est dans l’utopie. On va refaire le monde. C’est à la fois d’une naïveté inouïe et d’une beauté touchante. Il n’y a pas de sponsor, de pub, de carré VIP, de bracelet, de service d’ordre; tout ce qui étouffe la musique aujourd’hui. Les cachets sont peu ou prou les mêmes. De même que la taille du nom des artistes sur l’affiche. Ce qui me semble le plus proche de cet esprit aujourd’hui, ce sont les rave parties, où les gens s’installent dans une bulle. Il y a les substances, le pacifisme, la nature, la danse, la communion…

Vos moments préférés?

Les Who, dans la lumière de l’aube, qui interprètent «Tommy»: c’est magique. Et puis Santana, alors inconnu. À son passage, la foule se met à taper sur tout ce qu’elle trouve; c’est une scène de transe collective totalement démente. Enfin, il y a ces séquences où les gens se baignent tout nus. Il y a là une innocence pastorale incroyable. C’est la naissance d’une nouvelle humanité. Malgré l’adversité matérielle, la boue, le manque d’eau et de nourriture règne une totale bienveillance mutuelle. Tout se passe mal, tout le monde est bien. Un des paradoxes du festival demeure ainsi l’absence de violence. Pas de mort, ou presque, de moment de panique, de stress, de bagarre…

Un moment embarrassant?

Le concert de Joan Baez. Avec son côté animatrice paroissiale, elle est toujours dans le camp du bien, du très comme il faut. Elle parle de son mari emprisonné. Elle est très bien, sympa, pile là où on l’attend… tellement fatigante.

Propos recueillis par J.EST.

«Woodstock» Michka Assayas, GM Éditions, 168 pages