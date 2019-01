3 choses à savoir sur… «Si Beale Street pouvait parler»

1 Le retour d’un cinéaste oscarisé

En 2017, Barry Jenkins avait remporté l’Oscar du meilleur film pour «Moonlight», créant en somme la surprise au sein d’une Académie souvent peu encline à primer un cinéma d’auteur traitant de thèmes délicats, en l’occurrence l’homosexualité. Deux ans après, le revoici avec un film tout aussi sensible et délicat, «If Beale Street Could Talk».

2 Faux coupable

Tiré d’un roman de James Baldwin, le film se déroule au début des années 70 à New York, où un jeune couple (KiKi Layne et Stephan James) rencontre des difficultés, notamment pour se loger. Les choses vont se compliquer lorsque le mari va être accusé de viol, puis condamné, tout cela à tort. Son épouse va dès lors tout faire pour le sortir de prison, ce qui sera plus difficile que prévu.

3 Miniature de l’âme

Ce qu’il faut préciser, c’est que ce récit n’est pas narré sur un mode linéaire et repose sur une déconstruction narrative qui tient presque lieu de style. L’extrême pudeur de la mise en scène autorise en l’occurrence à parler de miniature. Jenkins est un peintre des âmes opprimées, et sa délicatesse n’a d’équivalence que son intelligence dans le traitement. Un film complexe, parfois déroutant, conduit sur le fil, au bord du vide, avec une rigueur forçant le respect.

(TDG)