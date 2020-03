1940: vingt ans avant le vote des femmes

En 1940, les Genevois votent sur le suffrage féminin. Le Groupement pour la défense de la famille et des libertés populaires est farouchement opposé à ce que les femmes aient leur mot à dire comme citoyennes. Il confie la réalisation du présent panneau à Noël Fontanet (1898-1982), dessinateur satirique et affichiste genevois très demandé pendant une bonne partie du XXe siècle. La force de son trait et la simplicité de ses compositions font aller leur message droit au but. Illustrateur chéri de la droite la plus à droite, il n’est pas étonnant que la commande de cette affiche hostile au suffrage féminin lui soit revenue. Il a représenté la femme comme une victime tiraillée entre différentes sollicitations venant de tous les côtés, sa fillette accrochée à ses basques, terrifiée par ce que sa mère est en train de subir. Il faut croire que le dessin était efficace, car la loi projetée fut rejetée.

Vingt ans de plus seront nécessaires avant que les Genevoises soient enfin autorisées à voter. Au niveau fédéral, c’est en 1971 seulement que le même droit sera reconnu aux citoyennes de ce pays. En 1940, la Seconde Guerre mondiale est à peine commencée, et les esprits masculins ne sont pas prêts à laisser les femmes prendre d’autres responsabilités que celles qu’ils leur ont toujours concédées: la bonne tenue de la maison et le soin des enfants, afin que le retour des mobilisés ait lieu dans un cadre rassurant, grâce à une compagne vouée entièrement à leur service et à celui de leur progéniture.

L’exposition «60 ans seulement! L’histoire du suffrage féminin genevois en affiches» se poursuit dans la promenade des Bastions jusqu’au 28 mars.