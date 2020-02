1936 sur la Croisette: le dormeur du banc

Des ouvriers équipés d’objectifs se sont fédérés dès la fin des années 20 en Allemagne, et à peine quelques années plus tard en France, afin de «doter le prolétariat d’une puissante organisation de photographes révolutionnaires». La formule revient à Henri Tracol, qui, dans le contexte tendu de 1933, a lui-même doté l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (AEAR) d’une section photographique. Un Henri Tracol auquel l’exposition à voir actuellement au Centre de la photographie Genève emprunte le titre militant d’«arme de classe».

Les quelque 300 tirages rassemblés, datant de 1928 à 1936, proviennent largement de la collection Christian Bouqueret, entrée voici dix ans au Cabinet de la photographie du Musée national d’art moderne. Après un déploiement sur place au Centre Pompidou, le corpus choisi s’est exhibé à Charleroi, en Belgique, avant de venir, enrichi d’un chapitre suisse romand, orner les cimaises du CPG.

Si l’auteur du cliché reproduit ci-contre, le Français Pierre Jamet, ne pointait pas matin et soir à l’usine, ses sympathies l’ont tôt lié à l’AEAR, à la chorale de laquelle il participait comme ténor. De plus, son usage de l’appareil photo en fait dès le plus jeune âge l’un des précurseurs du courant humaniste illustré par Henri Cartier-Bresson ou Willy Ronis. Jusqu’à sa mort en 2000, ce natif de 1910 n’aura au fond cessé de chanter et documenter la vie quotidienne des petites gens, jalonnée entre autre par le Front populaire. Pour les bienfaits de la promenade, on ne manquera pas le détour par www.pierrejamet-photo.com, où de très belles séries, y compris les «Dormeurs», se donnent à voir.

