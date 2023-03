Jour 1 : 26.08: Arrivée en Laponie

Départ à 10h50 de l'aéroport de Genève avec la compagnie Finnair. Escale à Helsinki puis arrivée à Rovaniemi à 17h15. Transfert à votre hôtel au centre-ville. Repas du soir et nuitée à l'hôtel Santa's Santa Claus à Rovaniemi.



Jour 2 : 27.08: Rovaniemi

Vous partez aujourd'hui au musée Arktikum de Rovaniemi pour une visite guidée en français. Ce magnifique musée scientifique au toit de verre vous fera découvrir notamment la culture Sami, la nature et la faune de l'Arctique au fil du temps. Repas de mdi libre puis départ pour le village du Père Noël, situé aux bords de la ville. Temps sur place puis retour en ville. Fin de journée libre en ville. Repas du soir et nuitée à l'hôtel Santa's Santa Claus à Rovaniemi.

Jour 3: 28.08: Sur la trace des chercheurs d'or

Le trajet du jour vous amène vers le nord, à Saariselkä (env. 3h30 de route). En chemin, vous faites un arrêt au village de l'or de Tankavaara. Après le repas de midi sur place, vous en apprendrez plus sur les secrets de l'orpaillage. Vous aurez tout le matériel nécessaire à disposition et vous pouvez garder tout l'or que vous trouvez ! Puis suite du trajet pour Saariselkä. Repas du soir et nuitée à l'hôtel Santa's Tunturi à Saariselkä.

Jour 4 : 29.08: Randonnée à Iiskonlomplo

La destination d'aujourd'hui est l'étang forestier d'Iiskonlompolo, situé près de Saariselkä. L'itinéraire traverse une forêt lapone typique et passe par de petites collines (env. 2h de marche). Le repas de midi est servi dans le confortable Kota d'Iiskonlomplo. Vous dégusterez un sauté de rennes traditionnel. Temps libre en fin de journée. Repas du soir et nuitée à l'hôtel Santa's Tunturi à Saariselkä.

Jour 5 : 30.08: Culture sami

Le bus vous amène jusqu'au village d'Inari. La route est très belle, serpentant le long de la côte du lac Inari. Au village, visite du musée Siida, où vous apprendrez comment le peuple sami a vécu pendant des siècles en Laponie, en tant que nomades conduisant leurs rennes à travers les vastes étendues du pays. Repas de midi au musée. Après le repas, croisière de 2 heures vers le lac Inari, qui est le 3e plus grand lac de Finlande. L'île sacrée d'Ukko était utilisée comme site sacrificiel sami jusqu'au 19e siècle. Sur l'île Ukko, vous pourrez explorer l'île et admirer la vue depuis le sommet. Repas du soir et nuitée à l'hôtel Inari à Inari.

Jour 6 : 31.08: Visite à une ferme aux rennes

Familiarisez-vous avec les rennes et le mode de vie arctique lors de la visite d'une ferme.

Les rennes sont semi-domestiques et chaque animal est la propriété d'un éleveur. En Laponie, l'élevage de rennes est encore une source de revenus importante pour beaucoup. Au cours de la visite, vous en apprendrez davantage sur l'élevage des rennes, la vie des rennes et vous pourrez même tester vous-même l'une des compétences les plus importantes : le lancer du lasso ! Avant de partir, vous dégusterez un café chaud accompagné de délicieuses pâtisseries finlandaises. Repas de midi libre. Puis le voyage se poursuit vers votre prochaine destination, le parc national de PallasYllästunturi (env. 3h30 de route). Repas du soir et nuitée à l'hôtel Lapland Pallas.

Jour 7 : 01.09: Randonnée dans le parc national

L'air le plus pur d'Europe a été prélevé dans le parc national de Pallas-Yllästunturi. Vous partez pour une randonnée facile parmi les paysages de montagne les plus époustouflants de Laponie, tout en respirant l'air frais fantastique. Rien n'a plus de goût qu'un pique-nique en plein air, alors votre guide fera un feu pour faire cuire des saucisses et réchauffer des boissons. À la fin de la randonnée, vous aurez l'occasion de visiter le fascinant centre de la nature où vous en apprendrez davantage sur la flore et la faune de la région. Repas du soir et nuitée à l'hôtel Lapland Pallas.