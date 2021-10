Écosystèmes et créativité – Culture et nature fertilisent les jardins d’Utopiana Lieu unique de résidence et de création, l’association genevoise œuvre depuis vingt ans à faire dialoguer les arts et le monde du vivant. Portrait anniversaire. Irène Languin

Lors du vernissage de l’exposition «1000 Écologies» au Commun en 2019. PHOTO: Utopiana

Explorer le pouvoir dépolluant des champignons, voyager en littérature à travers les abeilles, suivre une compagnie de théâtre sur l’herbe ou pratiquer collectivement la permaculture: voilà quelques-unes des activités auxquelles artistes, chercheurs, penseurs et public ont pu s’adonner depuis vingt ans au sein d’Utopiana. Fondée en 2001 par Anna Barseghian et Stefan Kristensen, l’association genevoise développe des plateformes de rencontres, de recherche et de production créative à la croisée des arts et des diverses formes de vie. Elle célèbre deux décennies de réflexions transdisciplinaires tournées vers l’écologie et portées par l’idée de se «réapproprier le concept d’utopie dans sa portée émancipatrice».