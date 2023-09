Culture et charcuterie – La première «Fête de la saucisse» se mijote à Genève Du 12 au 16 septembre, une drôle de manifestation crépitera çà et là en ville, avec plein d’histoire, d’art et de cochon dedans. Jérôme Estebe

Les Genevois ont leur longeole; les Vaudois leur boutefas; les Savoyards leur diot; les Chinois le lap cheong; les Allemands leurs mille würste; les Maghrébins leur merguez; les Polonais leur kielbasa, etc. On pourrait continuer comme ça jusqu’à Noël. Pas de doute: de Morteau à Hanoï, de Sofia à Santiago, tout le monde chérit une saucisse identitaire. Avec la certitude, bien sûr, qu’il s’agit de la meilleure du cosmos.

C’est dire que cette charcuterie-là cache de vrais pans d’histoire, de savoir-faire, de patrimoine. Des pans de culture, en somme. Oui, la saucisse, c’est de la culture lovée dans un boyau de cochon. Voilà, grosso modo, le credo d’une drôle de manifestation qui se trame à Genève. À l’enseigne faussement ingénue de Fête de la saucisse, une série d’événements porcins, ludiques et instructifs titilleront nos esprits et papilles du 12 au 16 septembre. Une performance dessinée. Une dégustation à l’italienne. Des conférences savantes. La renaissance d’une recette millénaire. Un concours charcutier. Et une grosse nouba aux Bains des Pâquis. Tout ça.

On doit ce bel ouvrage au groupe genevois Daïana–Action Culturelle, responsable déjà de maintes initiatives singulières autant que frappantes, tel le clitoris monumental, gonflé il y a quelques années parc Mon Repos lors de la Nuit de la science.

Mais pourquoi célébrer la saucisse aujourd’hui? «En ces heures de transition alimentaire, elle concentre plusieurs défis et symboles», explique avec animation la Genevoise d’origine argentine Margarita Gingins, co-instigatrice de la manifestation. «Des siècles durant, elle était fabriquée dans toutes les cultures par des artisans soucieux de leur savoir-faire. C’était un aliment noble et écologique. Désormais, l’industrie concentre et standardise la majeure partie de la production, ainsi que la quasi-totalité des produits de substitution végétaux. Remettre la saucisse au centre du débat alimentaire, évoquer son histoire et son avenir à travers des actions culturelles et populaires, c’est notre projet.»

De loin, ledit projet pourrait paraître aussi fumeux qu’un cervelas se tortillant sur le gril. Mais Margarita Gingins et ses complices ont convaincu La Semaine du goût, la Ville, le MAH, l’OPAGE, la Société des arts et – plus dur – maints charcutiers genevois d’y participer. Voyez le casting aux petits oignons.

Commençons par la fin. Soit par la nouba populaire aux Bains des Pâquis qui, le samedi 16 septembre, clôturera la manifestation en déroulant deux concerts (Jean Pat et les succulents Gatillos), des jeux (Cours pour attraper ta saucisse!) et une causerie de l’historienne Isabelle Burkhaler, qui nous racontera des histoires de saucisses à travers les âges.

Mardi 12 dès 18 h, à la Libraire Cumulus, une brochette de dessinateurs du cru se livrera à un cadavre exquis sur le thème que vous savez, pendant que le fantasque artiste genevois Cyril Vandenbeusch présentera son invention magique: une machine-gril débitant de la saucisse au mètre. Le lendemain, cap sur le bistrot Un’Opera Italiana, au Grand-Lancy, où Mario Nargi et le chef Simone Barbera proposent un menu plein de spécialités transalpines. Il faut réserver.

Le jeudi dès 18 h, la charcutaille s’invite au Musée d’art et d’histoire pour une soirée aussi savante que gourmande. On y assistera à une cascade de conférences et performances éclairs aux thèmes alléchants, ainsi qu’à la présentation d’une revenante pur porc. La Charcuterie Del Maître a en effet préparé une saucisse jaillie du passé, vieille de 25 siècles, selon une recette attribuée au gastronome romain Apicius. Croquer dans une saucisse antique, n’est-ce point chic?

Le vendredi enfin, en huis clos, on remettra à la Société des arts le prix de la meilleure saucisse genevoise, réalisée dans le cadre d’un concours destinés aux artisans et artistes locaux autour d’une recette éthique, diététique et créative. Voilà pour la première mouture de ce singulier raout. Car il y en aura d’autres, les organisateurs nous le jurent. La deuxième Fête de la saucisse crépitera plus fort encore, mais moins que les suivantes.

