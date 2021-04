Solution – Cultiver la diversité sociale et potagère Universitaires, étudiants, administratifs et requérants d’asile mettent sur pied un potager urbain en plein quartier des Nations. Antoine Grosjean

Vidéo Georges Cabrera

C’est une équipe plutôt disparate qui se met au travail sous le soleil de ce froid matin d’avril, au cœur du quartier des organisations internationales. Il y a là des universitaires et leurs étudiants venus du monde entier, des administratifs et des requérants d’asile. Sans oublier le chef d’orchestre, Christian Bavarel, jardinier de son état et désormais haut fonctionnaire en Ville de Genève. Suivant les instructions de ce dernier, tout ce monde s’active à la réalisation d’un futur potager urbain communautaire, sur une parcelle de 400 m² coincée entre les dépendances de la Villa Rigot et les restes de l’éphémère Opéra des Nations, à côté de la place éponyme.