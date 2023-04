Dérèglement climatique – Cultiver des abricots vaut-il encore la peine? En Valais, les épisodes de gel alors que les arbres fruitiers ont déjà fleuri se répètent. Tandis que la profession s’accroche, le Canton prépare un fonds d’indemnisation. Joel Espi

L’aspersion reste une méthode efficace pour protéger les abricotiers valaisans en cas de gel tardif. AFP

Au printemps dans le Vieux-Pays, on voit apparaître des images qui ont un air féerique: des bougies alignées au pied des abricotiers durant la nuit et, au petit matin, ces sculptures de glace reflétant les rayons du soleil. C’est beau, mais c’est aussi le signe d’un danger, et la période de toutes les inquiétudes pour les producteurs.