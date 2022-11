Végétaux de saison – Cuisinons ces adorables légumes d'hiver Fenouil, choux, chicorées, racines variées, poireau… la saison froide est aussi celle des chouettes légumes. Encore faut-il savoir les apprêter. Hommage, idées et recettes Jérôme Estebe

Nature morte quoiqu'inspirante. Il s'agit de la photo de couverture du récent livre «Les Légumes d'hiver» de Delphine Brunet. DR

Une fondue d'endives et magret fumé. Un caviar de betterave et crackers au romarin. Une purée de rutabaga au chorizo qui croustille. Il fait saliver, encore et toujours, le livre de Delphine Brunet. «Les Légumes d'hiver» déroule 60 recettes roboratives et abordables autour d'une vingtaine de ces végétaux de la saison froide, qui n'ont pas toujours une réputation flamboyante.