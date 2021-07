Plat de l’été (8/10) – Cuisinière à la main verte, elle bichonne son potager bétonné Louise Kasser Genecand nous explique son grand écart entre la crème Budwig et les saveurs méditerranéennes. Fedele Mendicino

Des galettes de pain pour accompagner son plat de l’été. PIERRE ALBOUY

Une île de granit au milieu de la Méditerranée, un soleil de plomb et une pastèque. Quand Louise Kasser Genecand ferme les yeux et pense à l’été, elle se revoit enfant sur l’île d’Elbe en train d’entamer à coups de quenottes une tranche de melon «trois fois plus grande que [sa] tête». Ses souvenirs de vacances ont le goût sucré de cette cucurbitacée à la chair rouge et à l’écorce verte. Pas étonnant qu’une trentaine d’années plus tard, l’écologiste, aujourd’hui présidente du Conservatoire populaire de musique, danse et théâtre, mette autant de sud dans ses assiettes estivales.