Partir à la découverte de nouvelles saveurs, et apprendre à les apprêter, devient une norme de voyage. Ici à Chiang Mai, en Thaïlande. Getty Images

Et si l’on se rendait à Zermatt pour manger de l’agneau à nez noir plutôt que pour voir le Cervin? Si l’un n’empêche pas l’autre, la tendance est à l’organisation de vacances à but culinaire, autour de destinations dont on veut découvrir les produits et l’offre gastronomique. Le dernier sommet de l’e-tourisme à Las Vegas a souligné l’émergence de petites agences de niche qui ne font que ça.

Les agences suisses s’y mettent aussi. Tourisme pour tous propose la «Nouvelle-Zélande, vignobles et gastronomie d’exception», Voyageurs du monde invite à quelques jours à Bologne «à la découverte des saveurs de l’Émilie-Romagne», Evaneos vous guide «Du ceviche au pisco en terres andines».

Le goût des vacances Vous avez adoré cette effilochée de hareng à Fécamp, mais il n’a plus la même saveur sur votre balcon lausannois? On appelle ça le goût des vacances. «En vacances, vous êtes dans une dynamique expérientielle, pas uniquement organoleptique, explique Fanny Parise, socioanthropologue à l’UNIL. Quelque chose d’ordinaire va donc devenir exceptionnel car on le perçoit avec les cinq sens, dans un contexte particulier, avec des gens particuliers.» De retour chez soi, on conserve une image stéréotypée, nostalgique de ce moment, qui en extrapole les éléments positifs uniquement, continue-t-elle. On sera donc forcément déçu. «En fait, la perception décevante est plus proche de la réalité gustative, car elle comporte une interprétation critique.» Cet imaginaire hors du temps, cette parenthèse enchantée, qui disparaît comme le carrosse redevient citrouille, témoigne d’une vérité que la chercheuse formule ainsi: «Les consommateurs sont tous des menteurs de bonne foi, vous et moi aussi!»

L’arc lémanique n’est pas en reste. «La gastronomie fait partie de l’ADN de notre destination», résume Grégoire Chappuis, vice-directeur et responsable marketing de Montreux-Vevey-Tourisme. Sur le site de l’office, un onglet «Manger&boire» met en avant les restaurants, vignerons, œnothèques, etc., de la région. Et des vidéos, intitulées «Chef’s Table», mettent en scène un cuisinier et ses fournisseurs. «Nous valorisons l’entier de la chaîne, afin de parler du savoir-faire et pas seulement de l’assiette.»

La tendance n’est pas tout à fait nouvelle, en témoignent les innombrables influenceurs «foodies» que compte Instagram. Mais la crise Covid a gravé le circuit court dans les consciences. Ces miniagences, qui proposent souvent de courts séjours avec un volet épicurien, l’ont bien compris.

Les acteurs locaux aussi! «De plus en plus de producteurs se mettent à la disposition du tourisme et profitent ainsi de nouveaux revenus», indique Grégoire Chappuis. En effet, les balades gourmandes, visites de caves ou routes des vins sont légion. Le tout est de proposer une «expérience qui crée des souvenirs, où le côté humain a une grande importance. La simple sortie à vélo est devenue un produit qui inclut une dégustation dans les vignes en présence du vigneron.»

Ouvrir le Japon

Voyageurs du monde, à Lausanne et à Genève, propose de nombreuses idées autour du thème «Gastronomie et terroirs du monde». C’est que «le volet gastronomique occupe une place prépondérante dans 90% des voyages et prend de plus en plus d’importance», explique Jérôme Tissot, directeur d’activité Suisse.

Jérôme Tissot, directeur d’activité pour la Suisse chez Voyageurs du Monde. DR

L’agence, plutôt haut de gamme, bénéficie d’un réseau de conciergerie dans tous les pays où elle envoie des vacanciers. Ce sont ces personnes qui organisent ces programmes, mais aussi conseillent ou réservent certains restaurants, par exemple. «Une fois, un client nous a demandé de lui organiser tous les repas, y compris le goûter, pour son voyage au Japon!»

L’Empire du Soleil levant est un bon exemple: une gastronomie réputée, des restaurants fermés aux Occidentaux (par crainte de l’incompréhension et du «no show», dans des lieux qui ne comptent parfois que dix places). C’est ce qui a convaincu Roger, Lausannois de 45 ans et épicurien patenté, de contracter un tel voyage. «Je suis passé par une agence australienne et j’avais l’illusion que ça allait être vraiment bien! Nous avons été unanimement déçus.»

L’expérience plus que la recette

Programme un peu flou, facture salée (dans les 5000 francs pour onze jours), activités qu’ils auraient pu organiser eux-mêmes et pour moins cher… Roger garde de biens meilleurs souvenirs de son premier cours de cuisine: c’était il y a vingt-cinq ans en Inde, après une discussion informelle avec le cuisinier de l’hôtel. «Plus tard, en Chine, on avait négocié un cours dans un bistrot en échange de la traduction de leur menu en français!»

On en revient à la sacro-sainte expérience. Et que veulent donc vivre les étrangers qui visitent la Suisse, en termes culinaires? «Ils veulent de bons plans pour une fondue, avec une jolie vue, pas des restaurants gastronomiques, à part Anne-Sophie Pic une fois ou l’autre», raconte Jérôme Tissot. Un espoir pour l’agneau à nez noir dans sa lutte contre le Cervin? «Aucune chance! rigole-t-il. Beaucoup de clients regrettent de n’avoir pris qu’une nuit à Zermatt, tellement c’est beau, mais aucun n’évoque la cuisine haut-valaisanne.»

