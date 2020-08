Terrasse magique – Cuisine d’été Chez Maman en écoutant Azania Noah Les rythmes soul ou jazzy de la chanteuse genevoise d’adoption illumineront la soirée du vendredi 21 août. Alain Giroud

Chez Maman La terrasse de Chez Maman. LDD

La cuisine d’Ivano est remarquable. Elle chante l’été avec emphase. Elle se déguste en écoutant, tous les soirs, Jean-Michel, au piano, qui décline des dizaines de chansons. On peut même lui demander d’interpréter celle que vous préférez. Ce musicien tout terrain accompagne aussi Azania Noah, dont la voix fabuleuse avait fait frissonner les jurés de The Voice en 2015.

Mettons-nous d’abord à table pour déguster un ceviche de daurade agrémenté d’oignons rouges, cébettes, citron vert et piments. Une fraîcheur piquante qui réveille les papilles.

Plus classique, le mariage du melon charentais et d’un jambon de parme Negroni de 24 mois d’affinage. La présentation est originale, le melon mûr à point, le jambon parfumé et élégant.

Restons dans une vision estivale avec un vitello tonnato à la chair de veau rose et à la sauce fluide et savoureuse. Il est décoré de fleurs de câpres et de mesclun.

Le tartare de bœuf, lui, est coupé au couteau, comme il se doit, assaisonné avec vigueur, associé à des frites fraîches croustillantes.

Tous ces plats se dégustent avec bonheur en écoutant Jean-Michel tous les soirs (fermeture samedi et dimanche) et vendredi 21 août la belle Azania Noah. Originaire de la Sierra Leone, elle a passé sa jeunesse à Genève où elle réside toujours en alternance avec New York. Habituée du Blue Note Jazz Club and du légendaire Apollo Theater, elle attend avec impatience que la crise du Covid19 se calme pour reprendre la route. Mais elle adore se produire sur la terrasse magique de Chez Maman. (Rampe Quidort 2, Les Acacias, tél. 022 792 89 44).

Chez Maman Azania Noah sur la terrasse de Chez Maman. LDD

Chez Maman Ceviche de daurade. LDD