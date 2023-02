Antigel à mi-parcours – «Cuir», le rapport de force consenti Le corps à corps d’Arno Ferrera et Gilles Polet, présenté ce week-end à Carouge, alterne les victoires pour parvenir à l’ex aequo. Presque une définition de l’amour. Katia Berger

Les acrobates harnachés de «Cuir» basculent de la position de dominé à celle de dominant. VALÉRIE FROSSARD

Sur le sol de la Salle des fêtes de Carouge, un tapis carré que délimitent deux gradins frontaux et deux murs de néons. Sitôt qu’apparaissent les corps harnachés d’Arno Ferrera et Gilles Polet sur la piste orange, ils enchaînent les figures de soumission. L’un portera l’autre sur ses épaules, mimant la monture de cirque assujettie par son cavalier. L’autre soulèvera l’un par les anses de son harnais pour le terrasser avec fracas. Le viril ballet évoquera ainsi tour à tour le combat de gladiateurs, la rencontre de catch, l’épreuve de rodéo, le numéro de domptage ou l’étreinte sadomaso.

Qu’on ne se méprenne pas: ces pugilistes ne se haïssent point. Il n’y a pas que l’homophonie entre «Cuir» et «queer» qui mette sur la voie. Les ironies de la bande-son ne suffisent pas non plus à clarifier l’enjeu. Pas plus que la serviette commune pour éponger les sueurs pendant le temps d’arrêt. Dans cette chorégraphie de la compagnie Un Loup pour l’Homme, c’est le regard qui dit tout. Plantés comme des pieux les uns dans les autres, les yeux expriment un lien plus fort que le respect mutuel: l’amour. Cette même piété érotique qui déchire une toile du Caravage ou calcine un film de Fassbinder.

Arno Ferrera et Gilles Polet s’agrippent par les mains et par les yeux. PIERRE JEAN FAGGIANI

Les lutteurs savent qu’ils n’esquiveront pas le jeu de pouvoir. Ils y consentent donc d’égal à égal, conscients que la balle changera de camp. Et que le combat, entre vrilles et roulades, râles et ahanements, illustrera toute la gamme des sensualités possibles. Équilibre et pesanteur dans des postures sculpturales. Abnégation et tendresse dans l’échange des rôles. Jusqu’à ce qu’enfin l’intimité triomphe de cette violence même qui l’habite.

