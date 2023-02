Affaire «Suisse Secrets» – CS a dicté au procureur fédéral quoi répondre aux médias Les enquêteurs fédéraux, chargés de la fuite de données touchant la banque, se seraient comportés de manière problématique. Frederik Obermaier Oliver Zihlmann Christian Brönnimann

Credit Suisse avait déposé une plainte pénale peu après que le scandale «Suisse Secrets» a été rendu public. KEYSTONE

Tout a commencé par une simple demande d’un média. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a été contacté le 25 janvier dernier par un journaliste du Tessin. Celui-ci voulait savoir si des enquêtes étaient en cours concernant la fuite de données «Suisse Secrets». Cette affaire concerne des données de comptes appartenant à 18’000 clients et clientes de Credit Suisse (CS), qu’un lanceur d’alerte avait remises à un consortium international de journalistes. Les journalistes ont ainsi pu révéler, il y a un an, que CS gérait des comptes pour des généraux tortionnaires et de grands criminels.