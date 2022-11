Quand vous leur demandez quels sont à leur avis les deux sujets qu’il faut retenir en ce moment de l’actualité en dehors de la COP27 et de la Coupe du Monde de la FIFA, même les plus distraits et les moins informés d’entre nous répondront probablement que c’est la guerre en Ukraine et la crise des cryptos. Si le premier sujet déclenche évidemment l’indignation face aux exactions russes, c’est plutôt la curiosité et l’incompréhension qui l’emportent dans le second, devant l’effondrement subit d’un marché qui avait atteint à ses plus belles heures l’incroyable sommet de 3000 milliards de dollars, pour chuter aussi lourdement ces derniers jours à tout au plus 830 milliards.

L’origine de cette magistrale culbute tient en bonne partie à la faillite de la bourse FTX, cette place de marché lancée par un «Krypto-Wunderkind» du nom de Sam Bankman-Fried, sur laquelle s’échangeaient force bitcoin, Ethereum et autres cryptomonnaies ou actifs numériques du genre NFT (pour non-fungible token, sorte de certificat numérique d’authenticité unique et non interchangeable).On passera sur les détails de cette sombre affaire, alignés jusqu’à plus soif par l’ensemble des médias, pour nous intéresser à la question plus fondamentale de savoir ce que sont et vont devenir les cryptomonnaies, claironnées jusqu’à il y a peu comme constituant l’avenir de la sphère financière et monétaire à l’âge du tout numérique.

«Contrairement à l’avis de leurs promoteurs, vendeurs et revendeurs, ces actifs ne sont ni sûrs ni stables. Ils n’échappent pas aux risques de fraude…»

Contrairement à l’avis de leurs promoteurs, vendeurs et revendeurs, ces actifs évanescents ne sont ni sûrs ni stables. Malgré les registres distribués (la technique dite des blockchains) censés en éclairer et vérifier la moindre des transactions, ils n’échappent pas aux risques de fraude, de soustraction, voire de simple disparition. S’il fallait leur trouver une analogie, on dirait que les plateformes telles que FTX ressemblent en quelque sorte à une Romande des jeux dont les organisateurs seraient non pas des collectivités redistributives, mais des groupes de «baleines»* qui en accapareraient la mise. Plus cruellement encore, on avancerait non sans raison qu’elles constituent autant de chaînes de Ponzi, ce qui expliquerait la rapidité avec laquelle elles se désarticulent une fois leur dernier maillon détaché.

Ce défaut évident de sécurité pour les nombreux investisseurs lambda accourus en l’espèce pour profiter de ce qui ressemblait au début à une aubaine tant cela montait a d’emblée été dénoncé par les chercheurs de la Banque des règlements internationaux et d’autres instances liées directement ou indirectement aux instituts d’émission (Fonds monétaire international, Peterson Institute, Financial Stability Board, Hong Kong Monetary Authority et son projet Aurum avec la BRI, etc.). Sans douter que l’avenir monétaire sera un jour marqué et peut-être même façonné par les monnaies numériques, ces experts n’ont cessé d’énumérer les qualités qu’il sera indispensable de leur conférer afin qu’elles deviennent autre chose que de purs gadgets de spéculation.

Il faudra pour cela qu’elles intègrent le cercle très contrôlé des actifs liés d’une manière ou d’une autre aux monnaies fiduciaires légales. À moins qu’elles ne finissent, une fois leurs tours de piste bouclés, par être complètement remplacées par les seules monnaies numériques de banque centrale en cours de gestation.

Marian Stepczynski

