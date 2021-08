Monnaie virtuelle - Le bitcoin repasse la barre des 50’000 dollars

PayPal va autoriser certains utilisateurs à acheter des cryptomonnaies Afficher plus

Le géant américain du paiement en ligne PayPal a annoncé lundi qu’il allait autoriser pour la première fois ses utilisateurs au Royaume-Uni à acheter, détenir et vendre des cryptomonnaies via la plateforme de paiement. Ses clients pourront choisir parmi quatre types de cryptomonnaie: le bitcoin, l’ether, le litecoin et le bitcoin Cash.

Un nouvel onglet sera ajouté à la plateforme PayPal, affichant les prix des devises en temps réel et incluant des informations sur les cryptomonnaies, y compris les risques potentiels, a indiqué PayPal. Ce nouveau service commencera à être déployé cette semaine et sera disponible à la fois via l’application PayPal et le site web. Le géant du paiement en ligne a déclaré qu’il espérait que cela contribue à améliorer la compréhension du fonctionnement des cryptomonnaies.