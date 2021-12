Transports transfrontaliers – Cruseilles récupérera ses autocars perdus Les communes de la face sud du Salève tempêtent contre une réduction de leur desserte en transports publics. La Région leur donne raison. Marc Moulin

Le car 272 emprunte plus fréquemment l’autoroute, laissant sur le carreau une vingtaine d’arrêts villageois. Ici l’embarquement à Lancy-Pont-Rouge. DR

Ils voulaient davantage de transports publics, ils en ont moins. Les maires de la région de Cruseilles ont exprimé leur mécontentement jeudi face aux médias. En cause: leurs villages et d’autres communes du Mont-de-Sion ont perdu, lors du passage à l’horaire 2022 dimanche, un tiers des dessertes de car qui les relient à Annecy ou Genève.

Le bus intercités 272 (anciennement T72) empruntera plus souvent l’autoroute en mode express que la départementale où, en mode omnibus, une vingtaine d’arrêts en plus sont desservis. Des neuf liaisons par jour et par sens dont bénéficiaient ces localités la semaine dernière encore, il en reste six.

Transports publics genevois Même dans le tram, il faudra demander l’arrêt Soral, Chancy, Certoux et Sézegnin La pression du trafic pendulaire s’atténue La Communauté de communes du Pays de Cruseilles (CCPC) vient d’adopter à l’unanimité une motion priant la Région Auvergne-Rhône-Alpes – compétente pour les transports interurbains – de faire machine arrière. Parmi les arguments avancés par ces maires, le fait que 3600 frontaliers résident dans leurs treize communes. Le président de la CCPC reconnaît toutefois que ces pendulaires n’étaient «pas spécialement» nombreux à prendre le car. «On explose!» «On explose, s’exclame Xavier Brand. L’attrait de l’emploi en Suisse a fait doubler la population de notre territoire en quinze ans. L’utilisation du car est compliquée pour les frontaliers à cause de sa faible cadence, d’où le fait que nous voulions l’améliorer, tout en créant un parking-relais au Mont-de-Sion. Et voilà que, sans concertation, nous sommes mis face au fait accompli d’une cadence réduite.» Celui qui est aussi maire de Vovray-en-Bornes relève un autre souci: «Il y a de grandes disparités dans notre population, poursuit-il. Ceux qui ne gagnent pas leur vie en Suisse tout en affrontant le coût de la vie très élevé de la région ne peuvent parfois plus se permettre une voiture.» Le quotidien se complique alors dans une région qui n’est pas desservie par le Léman Express. Alors que les usagers de la ligne de car rapide Annecy-Genève, bénéficiaires du nouvel horaire, disposent eux de cette alternative ferroviaire. Rétablissement en 2022 Jeudi soir, le président de la Région a donné raison aux mairies courroucées. «Laurent Wauquiez a demandé de prévoir un rétablissement des dessertes manquantes pour le début de l’année prochaine et de rassurer ainsi les utilisateurs des transports par cars», indique un communiqué.

La modification de l’itinéraire visait à améliorer le temps de parcours entre les deux villes voisines en réponse «à la demande de nombreux usagers». Un itinéraire via Saint-Julien avait par ailleurs été privilégié pour éviter les bouchons de Bardonnex.

