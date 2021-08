Géant jaune – Croix-de-Rozon: ils s’opposent à la fermeture de la poste L’office postal de la commune de Bardonnex fermera ses portes le 20 août, provoquant la colère des habitants. Léa Frischknecht

Depuis plusieurs années déjà, des mouvements de protestation émergent dans plusieurs communes contre la suppression des offices postales. TDG

Le sort de la poste de La Croix-de-Rozon semble être scellé. Comme l’indiquent le site internet de la Commune de Bardonnex ainsi qu’un communiqué de presse de La Poste datant du 18 juin, l’office fermera le 20 août prochain. La nouvelle fâche le groupe de soutien au maintien de la poste de La Croix-de-Rozon, qui annonce qu’un rassemblement de protestation sera organisé le 19 août à 10 h.

Pour rappel, entre 2017 et 2018, plus de 1000 signatures contre cette fermeture avaient été récoltées dans une pétition déposée au Grand Conseil ainsi qu’à la direction générale de La Poste. Si le Conseil d’État avait annoncé ne cautionner aucune fermeture qui n’ait pas été préalablement acceptée par la Commune, la Commission fédérale de la poste (PostCom) a émis, plus récemment, d’autres recommandations. «La PostCom approuve la fermeture de l’office de poste Croix-de-Rozon et son remplacement par un service à domicile. Elle recommande toutefois à La Poste et à la Commune de surveiller la situation», concluait la commission fédérale en mai 2021.

Réorganisations du géant jaune

Ce n’est pas le premier office postal à plier boutique à Genève. Si la poste de Châtelaine avait été sauvée en avril, celle de Genève 11 Stand a définitivement fermé le 30 juin dernier. Dans d’autres communes, des négociations sont en cours.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.