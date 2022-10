LAURENT GUIRAUD

Genève, le 5 octobre

Partenaire du «Temps», le supplément «Geneva Solutions» du 27 septembre dernier s’interroge: «La Genève internationale existera-t-elle encore dans 20 ans?»

La question mérite d’être posée. Mais les autorités genevoises ne semblent guère s’en préoccuper: année après année, dépenses et déficit s’enchaînent, alors que Neuchâtel et Fribourg, certes moins peuplés, prévoient respectivement 9,6 millions de déficit et 100’000 fr. de boni, Genève affiche 420 millons de manco et 488 nouveaux postes! Il est pourtant le canton qui exploite le plus ses ressources fiscales dont la progressivité est la plus forte du pays, faisant reposer l’essentiel des revenus des collectivités publiques sur quelques pour cent des contribuables.

Dans le même temps, au nom de la transition climatique, Genève poursuit avec acharnement la destruction et la déforestation de quartiers entiers au profit d’immeubles serrés comme des anchois, sans mesurer combien ces opérations, les infrastructures de toute nature qu’elles nécessitent et les chantiers qui vont avec produisent de CO2, bien davantage que ce que les mesures prises ou annoncées ne pourront le faire pour le contenir.

L’adage de M. Hodgers selon lequel «chaque logement construit est un frontalier en moins» («Tribune» du 3 août) va à l’encontre de ce que devrait impliquer le «Grand Genève» pour un meilleur équilibre de l’habitat, pour autant que le Canton prenne sa part du coût des parkings relais de l’autre côté de la frontière!

David Hiler, ancien conseiller d’État Vert, mettait en garde contre les méfaits de la décroissance dans une de ses chroniques au «Temps ». Ce n’est en effet pas le principe qu’il faut contester mais ses modalités, à commencer par l’encouragement à la formation professionnelle qui constitue aussi un ascenseur social. L’économie durable et la sobriété ne sont pas le contraire de la croissance; elles y apportent de la rigueur et un meilleur «self contrôle» des activités.

Michel Barde

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.