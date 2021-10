Prix communiqués ultérieurement | 6 jours | Du 19 au 24 avril 2022 – Croisière «Les Floriades» – Amsterdam Faites partie des privilégiés et vivez cette croisière unique qui met en valeur l’une des plus importantes expositions horticoles qui a lieu tous les 10 ans : La Floriade !

Amsterdam DR

Dans un espace de 60 hectares et avec 40 présentations par pays inspirantes, vous découvrirez un spectaculaire complexe de serres. Ce n'est pas sans raison que la Floriade est considérée comme l'une

des plus importantes expositions horticoles au monde qui a lieu tous les 10 ans. Vous participerez à cet événement végétal imposant et admirerez des fleurs, des plantes, des légumes et des fruits dans les nombreux pavillons et le gigantesque complexe de serres, mais aussi dans l'arboretum. Le thème de cette septième édition est consacrée à l'initiative « Cultiver des villes vertes ». Nouvelles technologies, produits du futur et l'attention portée aux solutions pour l'urbanisation mondiale, l'approvisionnement alimentaire, la santé et l'extraction d'énergie seront au cœur de l’exposition.

Jour 1 - Mardi 19 avril 2022:

GENEVE - AMSTERDAM

Jour 2 – Mercredi 20 avril 2022:

AMSTERDAM - HUIZEN

Jour 3 – Jeudi 21 avril 2022:

HUIZEN - ALMERE ou LELYSTAD - La Floriade - LEMMER

Jour 4 – Vendredi 22 avril 2022:

LEMMER - URK ou KAMPEN

Jour 5 – Samedi 23 avril 2022:

AMSTERDAM

Jour 6 – Dimanche 24 avril 2022:

AMSTERDAM – GENEVE Voir le programme complet

Prix par personne communiqué ultérieurement

Le vol de ligne de Genève à Amsterdam et retour

La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6

Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)

Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC

L'animation

Les visites mentionnées au programme

L’assistance de notre animatrice à bord

Le cocktail de bienvenue

La soirée de gala

L'assurance assistance/rapatriement

La taxe de portage des bagages

Les taxes portuaires. Ce prix ne comprend pas: Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts

L'assurance annulation/bagages

Les acheminements

Les dépenses personnelles.

