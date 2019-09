Crispant jeu de chaises musicales à Berne

Enjeux

Vous connaissez le jeu des chaises musicales? Quand la musique s’arrête, les gens doivent s’asseoir immédiatement sur un siège. Une personne surnuméraire reste sur le carreau. Eh bien, c’est ce qui se passe à Berne. Contrairement à Genève ou Vaud qui vont obtenir un siège supplémentaire au Conseil national en raison de leur poussée démographique, le canton de la capitale va perdre un de ses 25 fauteuils. Ce qui provoque une grosse nervosité dans les partis qui se demandent qui va morfler. Les pronostics donnent l’UDC, le PBD, voire le PS, perdants alors que les Verts devraient progresser. Des poids lourds du canton s’en vont: Adrian Amstutz, le Richard Geere de l’UDC; Hans Grunder, un des fondateurs du BDP; et Margret Kiener Nellen (PS), la pourfendeuse des forfaits fiscaux.

Favoris

Beatrice Simon: Werner Lugingbühl tirant sa révérence, le PBD sort la grosse artillerie pour défendre son siège au Conseil des États. Il lance dans la bataille sa ministre des Finances, Beatrice Simon, meilleure élue en 2018. Elle devrait rejoindre sans coup férir le sortant PS, le débonnaire Hans Stöckli. On voit mal en effet comment l’UDC ou les Verts, même avec leur présidente suisse Regula Rytz, arriveraient à troubler le jeu.

Manfred Bühler: Le seul conseiller national francophone du canton a fait son trou au Conseil national. Son parti, l’UDC, l’a même placé en 2e position sur sa liste. Farouchement antiséparatiste, Manfred Bühler devrait aussi glaner des voix dans les autres partis du Jura bernois. Qui sera le mieux élu du canton à Berne? Vraisemblablement le président de l’UDC Suisse Albert Rösti, qui va profiter du départ d’Adrian Amstutz.

Sortants en danger

Heinz Siegenthaler (PBD) va-t-il se reprendre la foudre? Ce n’est pas exclu. Entré comme «vient-ensuite» au Conseil national en 2014, il n’avait pas été réélu en 2015. Il a pu à nouveau entrer au National par la petite porte à la faveur d’un départ en septembre 2017. Et là, il risque à nouveau de se prendre une veste. Du côté du PS, on est un peu nerveux avec le président de Travail.Suisse Adrian Wüthrich. Entré au National en mai 2018 suite au décès d’Alex Tschäppät, il va trembler pour sa réélection. On surveillera aussi le score d’Erich Hess (UDC), élu par les poils en 2015. C’est le conseiller national le plus à droite du parlement et un champion des déclarations provocantes.

Surprises

Armin Capaul est de retour! Le célèbre paysan sexagénaire, au bonnet de laine mythique et à la barbe de Mathusalem, est connu de toute la Suisse depuis son initiative populaire pour subventionner les vaches à cornes. Il a échoué de peu. Mais, loin d’être découragé, il repart au combat sur une liste indépendante. Meuh oui. À gauche, c’est la jeune Tamara Funiciello qui rue dans les brancards. L’ancienne présidente des Jeunesses socialistes qui, selon ses propres mots, voulait que son mouvement soit «l’épine dans le cul de son parti», se lance dans l’arène électorale. Elle espère suivre au National la voie tracée par Cédric Wermuth, ancien président des JSS, et qui défraie toujours la chronique. Le slogan de la Bernoise? WTF. Ce n’est pas «What the fuck» mais «Wählt Tamara Funiciello».

Anecdotes

Berne, c’est à chaque fois le paradis pour les listes électorales décalées, voire carrément farfelues. Cette année encore, on a droit à un très bon millésime. On passe rapidement sur la liste intitulée «Les Mousquetaires» parce que le nombre des candidats est supérieur à trois et que leur mentor d’Artagnan est introuvable. On arrive sur la plus sérieuse liste anti-electro smog. Son nom? «Les gens avec un avenir disent adieu à la 5G!» Sur son site internet, le groupement demande un arrêt ou un moratoire de la 5G pour protéger les enfants, les animaux et la nature. C’est son seul élément programmatique. Ces mauvaises ondes vous plombent le moral? Alors reportez-vous sur la liste jouissive intitulée «Le gentil, très très gentil parti». Celui-ci a un programme qui dépote. D’abord il prévoit «l’amour, toujours et partout». Ensuite il décrète plusieurs mesures à mettre en place: interdiction d’utiliser les téléphones mobiles le dimanche, retraite à 45 ans, prise en charge complète des soins dentaires par Nestlé SA, déplacement forcé des lobbies automobiles au pôle Nord et interdiction des «partis satiriques» comme l’UDC, le PLR, le PDC ou le PS. Le droit de vote sera accordé aux étrangers dont le drapeau national possède une couleur rouge ou blanche. Toutes les femmes et tous les hommes au foyer auront un droit à 50 jours de dépression par année. On se sent déjà mieux en lisant ces fadaises.