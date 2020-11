Le budget du Canton pour 2021 est encore en cours d’élaboration, mais, s’il passe la rampe du parlement, il fera date par l’ampleur de son déficit, environ 800millions, le plus important depuis le bouillon de la Banque cantonale. On se souviendra aussi qu’aucune des mesures d’économies ou de recettes proposées en septembre n’aura survécu au-delà de novembre. Passons…

Alors que la crise sanitaire se poursuit, Genève a décidé de soutenir son économie «whatever it takes», pour parler comme l’ancien patron de la Banque centrale européenne défendant l’euro. Mais le Canton n’ayant pas de planche à billets à faire tourner, c’est la dette qui devra augmenter. Avec des taux bas, des capitaux tirant la langue pour trouver des lieux de placement sûrs, un endettement raisonnable au niveau international, c’est jouable.

Reste à neutraliser les freins au déficit et à l’endettement, ce qui se défend aussi: ces instruments de beau temps ne sont pas taillés pour nous aider à passer cette crise. Certains de nos élus non plus d’ailleurs, comme en témoigne la remarque du conseiller fédéral chargé des Finances, Ueli Maurer, expliquant que Genève «pouvait lui-même régler ses problèmes» alors que le Canton demandait du secours pour aider les secteurs économiques les plus touchés. Il est fâché, le pauvre, que la Confédération soit mise à contribution!

La crise est là et la classe politique doit se hisser à sa hauteur. C’est important maintenant et ce le sera aussi demain. Car la crise ne durera pas toujours et il faudra remonter la pente. Tout alors devra être déposé sur la table: du retour de l’impôt sur les successions aux transferts des tâches aux communes, en passant par les renoncements à des prestations ou l’appel au monde associatif pour remplacer une administration qui aura été mise à la diète.