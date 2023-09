Crise énergétique à Genève – Pourquoi le Conseil d’État a déjà réactivé la task force énergie Une première réunion s’est tenue fin août, afin de se préparer à l’hiver qui approche et au risque de pénurie qui persiste. Le point avec Antonio Hodgers. Antoine Grosjean

Le Conseil d’État a réactivé il y a deux semaines la task force énergie cantonale. ENRICO GASTALDELLO/AZZURROMATTO

Alors que la hausse du prix de l’électricité vient d’être annoncée, doit-on en plus craindre à nouveau de ne pas en avoir assez cet hiver? En effet, «compte tenu de la persistance des risques pesant sur l’approvisionnement énergétique du pays pour l’hiver 2023-2024», le Conseil d’État a réactivé il y a deux semaines la task force énergie cantonale. Celle-ci a tenu sa première réunion le 28 août.

Composée des différents départements de l’État et de représentants des Services industriels de Genève (SIG), des communes et de l’Union des associations patronales genevoises, la task force a pour mission d’élaborer un plan d’action visant à limiter le risque de pénurie. Cela passe notamment par des mesures d’économie d’énergie dans les bâtiments de l’État et les collectivités publiques, mais les entreprises et les propriétaires immobiliers sont aussi concernés.

Report de la saison de chauffe

Le conseiller d’État chargé de l’Énergie, Antonio Hodgers, qui préside la task force, confie qu’en tout cas une des mesures déjà adoptées l’an dernier sera reconduite. Il s’agit du report du début de la saison de chauffe dans les bâtiments. Cela sur une base volontaire de la part des régies, puisque à ce stade, on ne parle que de recommandations, et non de mesures contraignantes.

Pour le reste, le magistrat ne donne pas de détails: «Il est encore trop tôt pour dire exactement quelles mesures seront mises en place. Avant de les adopter et de les communiquer, nous attendons que la Confédération dévoile sa stratégie pour l’hiver. Mais en gros, ce seront des mesures préventives, comme l’an dernier. Bien qu’étant relativement légères, elles permettent de diminuer fortement le risque d’une rupture d’approvisionnement.»

«La crise énergétique mondiale est réelle, on la sent dans le porte-monnaie.» Antonio Hodgers, conseiller d’État

La task force énergie cantonale avait été créée en septembre 2022, alors que la guerre en Ukraine – nous privant du gaz russe – et la fermeture de plus de la moitié des réacteurs nucléaires français faisaient planer la menace d’un black-out sur l’Europe.

Chose inédite depuis longtemps en Suisse, le plan Ostral de la Confédération évoquait même de possibles coupures d’électricité par quartiers.

Crie-t-on au loup?

Mais finalement, ce scénario catastrophe ne s’était pas réalisé. Et si la guerre fait toujours rage en Ukraine, en revanche, la plupart des centrales nucléaires françaises sont à nouveau fonctionnelles. Alors, est-ce qu’on crie au loup trop tôt en réactivant la task force dès la fin août? «La crise énergétique mondiale est réelle, on la sent dans le porte-monnaie, rétorque Antonio Hodgers. L’hiver dernier, nous avions surtout été sauvés par la météo clémente, qui avait beaucoup réduit nos besoins en chauffage.»

Le conseiller d’État souligne toutefois que la Suisse est mieux préparée qu’il y a un an. «Nous avons fait le plein de gaz et de fioul, et les barrages sont remplis. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas se préparer à une éventuelle pénurie. De toute manière, le marché mondial des énergies restera tendu tant que nous n’aurons pas réalisé la transition énergétique. Nous devons gagner en souveraineté sur ce plan, c’est tout l’enjeu. Dans ce sens, les efforts d’économie déployés l’an dernier, y compris par la population, n’ont pas été vains, car ils nous ont permis de faire des réserves.»

Antoine Grosjean est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2001. Il couvre l'actualité régionale, notamment dans les domaines de l'environnement, des enjeux climatiques et de la transition énergétique. Il a aussi travaillé plusieurs années à la rubrique Suisse. Plus d'infos

