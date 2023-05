Il se produit depuis quelques semaines aux États-Unis ce que l’on pourrait qualifier de crise bancaire au ralenti en écho à celle, on s’en souvient, qui avait subitement secoué le monde en 2008 avec la chute de Lehman Brothers. Les protagonistes de ces deux événements ne sont pas tout à fait les mêmes, pas davantage que les circonstances qui y ont conduit. Mais l’on retrouve, indépendamment de ceux-ci et de celles-là, un certain nombre de constantes que j’avais évoquées, il y a presque vingt-cinq ans*, à propos de la faillite sonore de la banque Barings, vénérable institution londonienne fondée en 1762 (si respectable que même la reine Elizabeth II y avait un compte).

Cette «merchant bank», tombée en 1995 à la suite de pertes abyssales causées par les opérations à découvert menées par l’un de ses traders (le resté célèbre Nick Leeson, employé alors dans ses bureaux de Singapour), fut reprise par le groupe néerlandais ING pour former avec ses restes une filiale, ING Barings, qui sera finalement reprise par ABN Amro en 2001. Ce rappel évoque irrésistiblement le sort de Credit Suisse, mais aussi celui des cas, de plus en plus nombreux, de banques américaines en pleine déconfiture, à commencer par celui, à l’origine de l’actuelle épidémie d’échecs bancaires, de la Silicon Valley Bank, reprise par First Citizens, suivi, dans l’ordre chronologique, par le naufrage de First Republic, repêchée par JP Morgan, puis de PacWest, en recherche d’éventuels repreneurs, cinquième banque régionale américaine à sombrer depuis le début de l’année, sans compter le cas de Western Alliance, chahutée dernièrement en bourse malgré ses dénégations.

À l’époque de l’affaire Barings, j’avais noté que l’intermédiation bancaire, aussi bien dans les affaires de dépôts et de crédits que dans celles n’engageant pas l’argent de tiers, exposait ses propres agents, c’est-à-dire les banquiers eux-mêmes ou les collaborateurs auxquels ils ont délégué leurs pouvoirs, à la tentation d’abuser du pouvoir magique de créer de la monnaie pour se livrer à toutes sortes d’opérations hasardeuses. Sans remonter au déluge, ç’avait été le cas de la banque Herstatt au début des changes flottants, qui avait déclenché une crise telle sur le marché interbancaire que le monde des banques centrales, effrayé, avait décidé de la création d’un comité de surveillance – appelé depuis Comité de Bâle – et défini, entre autres recommandations, un premier rapport minimal de fonds propres, de 8%, appelé ratio Cooke, du nom du gouverneur d’alors de la Banque d’Angleterre, initiateur de la démarche.

Ce premier acte de surveillance multilatérale (dit Bâle I), on allait bientôt s’en rendre compte, n’empêcherait aucunement la survenance d’autres crises puisque, noté-je encore, le risque systémique inhérent à l’intermédiation bancaire, dont l’existence se vérifie périodiquement à la faveur des spéculations échevelées auxquelles les banques prêtent parfois la main, justifie que l’activité bancaire soit étroitement surveillée, sous l’angle de la solvabilité par une autorité de tutelle (chez nous la Commission fédérale des banques à l’époque), et sous celui de la liquidité par l’Institut d’émission (la Banque nationale).

Les crises bancaires se déroulent désormais sans catastrophe générale, pour la raison que les filets de sauvetage tendus par les autorités de secours, de plus en plus serrés, font que le pire n’est jamais certain. Mais est-il vraiment exclu?

Marian Stepczynski Chroniqueur économique

