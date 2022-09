Fraudes, cyberattaques, sociétés-écrans, malfrats, cryptomonnaies. Approche globale préélectorale: augmenter les peines. Une approche globale a inspiré le Contrôle fédéral des finances (CDF): une recherche auprès des acteurs de la Confédération et des Cantons engendrant des recommandations publiées dans le Rapport «Lutte contre la criminalité économique».

Ayant été chargé, en 2014, d’une expertise sur la criminalité économique en Suisse, j’avais participé au lancement à Berne des auditions avec des associations professionnelles et les principales Divisions de la Confédération et des Cantons. J’avais proposé d’écouter les personnalités proactives avec lesquelles j’avais déjà collaboré. En sont sorties des pistes qui firent l’objet, entre 2015 et 2021, de seize audits conduits par le CDF. Résultat: 74 recommandations émises, dont 30 restent encore ouvertes et une vingtaine déjà mises en œuvre, sauf exceptions: le Conseil fédéral avait refusé de renforcer le Groupe de travail interdépartemental, instauré en 2008 sur recommandation du Groupe d’État contre la corruption (Greco).

L’Office fédéral de justice avait largement rejeté quatre recommandations destinées à améliorer l’entraide internationale en matière pénale, son exécution et sa surveillance. La clé de voûte de cet immense travail d’audit fut celle de l’approche globale. Il fallait renverser le mythe selon lequel la criminalité économique ne doit être combattue que par les autorités pénales. Elles sont paralysées par les enquêtes sur les fraudes colossales qui abusent du réseau bancaire et financier suisse.

Voilà que le CDF propose, entre autres, que le Registre du commerce veille à ce que les sociétés anonymes aient un registre des actions mis à jour, renseignant sur leurs ayants droit économiques. Le CDF critique aussi l’absence de bases légales permettant au Registre du commerce des contrôles d’agir lorsqu’il soupçonne une démarche sociétaire frauduleuse. Ce serait utile pour prévenir des centaines de faillites frauduleuses.

Dans ce même but, le CDF souhaite une base de données nationale des Offices de poursuites et de faillites, afin d’assurer l’intégralité des données des débiteurs. Même l’Autorité de surveillance des fondations d’utilité publique – dont à cette date 13’075 étaient enregistrées en Suisse, déclarant un patrimoine de plus de 100 milliards de fonds – , n’a pas échappé au CDF: «Une surveillance morcelée et lacunaire, doublée d’un manque de transparence fiscale». Le principe de célérité n’est pas toujours systématiquement respecté par les assujettis à la loi contre le blanchiment d’argent, dont une mini-révision sera en vigueur le 1er janvier 2023, sans avoir suivi toutes les recommandations au niveau international.

L’histoire le démontre, le parlement suisse et le Conseil fédéral n’ont jamais pris une initiative spontanée contre le blanchiment d’argent. Mais le pire se retrouve dans la cybercriminalité avec le rançonnage d’autorités publiques, d’entreprises ainsi que de particuliers. Déjà le rapport très fouillé publié en octobre 2018 contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (National Risk Assessment/NRS) avait largement décrit les défaillances du système suisse sur les cryptomonnaies.

La Suisse aurait pu devenir un centre international de cybersécurité. Mais le parti des affaires a gagné encore une fois, en créant en Suisse des crypto-valleys très appréciées aussi par les crypto-fraudeurs refoulés des places financières mondiales.

Paolo Bernasconi Afficher plus Avocat, ancien magistrat et professeur d’Université.

