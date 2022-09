Drame à Nendaz (VS) – Crime du molok: une Vaudoise reconnue coupable d’assassinat Accusée d’avoir empoisonné et tué sa mère, une quinquagénaire a été condamnée à une peine de six ans de prison.

Le molok dans lequel avait été déposé le corps de la victime. Nendaz, le 23 octobre 2017. KEYSTONE/Olivier Maire

La quinquagénaire vaudoise accusée d’avoir empoisonné et tué sa mère à Nendaz (VS) puis d’en avoir déposé le corps dans un container à ordures a été reconnue coupable de tentative d’assassinat et d’assassinat. Elle a été condamnée à une peine de six ans de prison sous déduction de la détention avant jugement.

Le tribunal du IIe arrondissement, siégeant pour le district de Conthey, a également astreint la prévenue au suivi d’une mesure thérapeutique institutionnelle, indique-t-il mercredi dans un communiqué, relevant qu’il ne donnera aucune autre information sur cette affaire. La quinquagénaire est incarcérée en préventive depuis le 23 octobre 2017.

«En temps normal, c’est 20 ans qui devraient être requis; la faute est gravissime», avait indiqué lundi lors du procès le procureur Ludovic Schmied, pour qui la culpabilité de la prévenue ne faisait aucun doute au vu du nombre de preuves scientifiques récoltées. Il avait toutefois requis six ans et demi de prison ferme et un traitement en institution fermée, soulignant que l’accusée souffre d’un trouble psychique sévère et donc d’une responsabilité pénale fortement diminuée

La défense avait, elle, plaidé l’acquittement, estimant qu’«aucun des éléments techniques ne permet d’imputer l’empoisonnement et le décès de la mère à la fille». Devant la cour, l’accusée avait clamé à plusieurs reprises son innocence. Contactée mercredi, son avocate n’avait pas encore répondu aux sollicitations de Keystone-ATS.

Agression à coups de casserole

Au moment des faits, mère et fille habitant toutes deux dans le canton de Vaud, se trouvent en vacances à Haute-Nendaz. Elles séjournent dans un studio loué entre août et octobre 2017 et payé par la fille. Durant ces vacances, elle fait ingérer à sa mère, âgée de 81 ans, de la mort-aux-rats. Elle l’agresse mortellement à coups de casserole sur la tête puis jette le cadavre dans un molok.

C’est le propriétaire de l’appartement qui découvre plus tard le corps. Celui-ci repose au sol, sur le dos, les jambes coincées sous le grand couvercle du molok. Les investigations réalisées par la police judiciaire et l’enquête de proximité dirigent rapidement les soupçons sur la fille. La quinquagénaire est arrêtée au domicile de sa mère, dans le canton de Vaud, où elle dit avoir attendu son retour.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.