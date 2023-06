Image de synthèse du projet PAV Acacias DR

Genève, 9 juin

En votant le 18 juin sur le PLQ Acacias 1, les électeurs de la ville de Genève se prononceront sur la création de 2230 logements, dont une majorité de loyers abordables. Car l’immense avantage de ce secteur, c’est qu’il est presque entièrement en mains publiques. Même les autres catégories de logements y seront sous contrôle de l’État.

Dans la crise de pénurie de logements toutes catégories confondues que connaît notre canton, si ce PLQ venait à être refusé, ce serait toute la politique du logement qui échouerait. Cela impliquerait en effet un retard de quinze à vingt ans dans le développement de ce secteur où il est prévu de construire 2300 logements.

«Le PLQ propose un nouveau quartier de centre-ville parfaitement équilibré.»

Aurait-on pu caser davantage de logements dans ce secteur? Assurément. Mais cela aurait été au détriment de la qualité de vie, car le parti pris du projet est de conserver les deux tiers du périmètre libres de toute construction, afin d’avoir un quartier où il fait bon vivre.

Avec moins d’un quart de la surface dédiée à des activités – essentiellement artisanales ou de commerce de proximité – le PLQ propose un nouveau quartier de centre-ville parfaitement équilibré. Il évite qui plus est de reproduire ce qui s’était passé dans le quartier de la Tambourine, à Carouge, où les habitants devaient se déplacer ailleurs afin d’acheter une miche de pain ou simplement boire un verre.

Nous devons considérer le nombre de familles qui vivent dans des logements exigus et qui ne trouvent pas de logement permettant à leurs enfants un développement harmonieux. Et tenir compte du fait que le manque de logements induit une spéculation telle qu’un deux-pièces dans le quartier des Acacias se loue à 1800 francs par mois. Quel paradoxe enfin: on ne s’était pas opposé au projet de la Banque Pictet et l’on s’opposerait à ce projet qui consiste à construire des logements?

Pour toutes ces raisons, l’Asloca s’engage sans hésiter pour la création de logements aux Acacias et invite à voter oui!

Alberto Velasco, président de l’Asloca

