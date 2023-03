Cinéma coup de poing – «Creed 3» passé au crible du monde de la boxe La saga des Rocky, lancée voici 47 ans par Sylvester Stallone, connaît un neuvième épisode: «Creed 3: la relève de Rocky Balboa». Que faut-il penser de cet interminable combat? Une vraie boxeuse, de vrais boxeurs jouent les critiques de 7e art. Jean Ammann

Creed 3, de Michael B. Jordan. «Sur le plan de la boxe, les anciens Rocky n’étaient pas terribles, mais là, les réalisateurs ont réussi quelque chose de malade!» dit Christopher Mouafo, champion suisse. © Metro-Goldwin-Mayer Studios

Au cinéma, les boxeurs auront récolté plus de coquards que d’Oscars, plus de manchettes que de statuettes: ni Paul Newman, ni Denzel Washington, ni Robert De Niro, ni Will Smith, et encore moins Sylvester Stallone n’ont décroché sur le ring la ceinture du meilleur acteur, toutes fédérations unifiées. Mais, même groggy, même compté, le cinéma se relève et revient à la boxe, de «Gentleman Jim» en 1942 à «Creed 3» en 2023.