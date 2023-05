Marchés financiers – Credit Suisse ne répond plus aux exigences de la Bourse de New York La banque récemment rachetée par UBS a reçu un courrier lui indiquant que son action n’était plus en conformité car son titre valait trop peu. Elle a six mois pour réagir.

Le NYSE exige en effet un prix de clôture moyen d’au moins 1 dollar sur les derniers trente jours de cotation, or depuis fin mars, le titre Credit Suisse vaut nettement moins. KEYSTONE

Credit Suisse a été informé le 1er mai dernier par la Bourse de New York que son action n’était plus en conformité avec les exigences de prix minimum, une condition qui doit être remplie si une entreprise veut maintenir sa cotation. Le NYSE exige en effet un prix de clôture moyen d’au moins 1 dollar sur les derniers trente jours de cotation, or depuis fin mars, le titre Credit Suisse vaut nettement moins.

La notification concerne les certificats de dépôt (American depositary shares, ADS) cotés à New York, précise Credit Suisse mercredi dans un communiqué. Depuis l’annonce de la reprise forcée de la banque aux deux voiles par UBS, le cours de l’action oscille entre 66 et 95 centimes.

Mise en conformité

Credit Suisse dispose de six mois pour se mettre en conformité avec les critères de prix. La banque s’attend cependant à ce que l’insuffisance soit comblée avec la finalisation de la reprise par UBS, seule entité survivante de l’opération.

Dans le cadre de l’acquisition, les actions ordinaires de Credit Suisse sous-jacentes à ses ADS seront échangées contre le droit de recevoir une fraction d’action ordinaire d’UBS et, par conséquent, retirées de la cote du NYSE.

ATS

