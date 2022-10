Réduction des coûts et stratégie – Credit Suisse devra liquider sa banque d’investissement Déficitaire, la grande banque suisse va bientôt annoncer une profonde restructuration. La banque d’affaires aux États-Unis, qui n’a rien rapporté par le passé, pourrait passer à la trappe. Nicolas Pinguely

Credit Suisse va annoncer un plan de restructuration à la fin du mois. Les effectifs devraient être réduits, surtout aux États-Unis. KEYSTONE

Et si tout cela était largement exagéré? Les bruits les plus fous ont couru sur Credit Suisse ces derniers jours. Les rumeurs de faillite et de besoin d’argent frais ont secoué l’action de la grande banque.