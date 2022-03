Sanctions contre la Russie – Credit Suisse aurait demandé de détruire des documents Des investisseurs auraient été priés de détruire des documents liés à des crédits octroyés à des oligarques russes. Carlo Sommaruga dénonce la banque au Ministère public.

Si les révélations du «Financial Times» sont exactes, Credit Suisse aurait voulu cacher certains biens des oligarques pour les aider à échapper aux sanctions contre la Russie. AFP/Fabrice COFFRINI

Le conseiller aux État Carlo Sommaruga (PS/GE) veut que le Ministère public de la Confédération mène une enquête sur les agissements de Credit Suisse face aux sanctions prises envers les oligarques russes. Il appuie sa dénonciation sur les révélations d’un média.

Credit Suisse aurait demandé à des investisseurs de détruire des documents liés à des crédits octroyés à de richissimes ressortissants russes, selon un article publié mercredi par le journal «Financial Times». En se basant sur ces informations, Carlo Sommaruga a dénoncé la banque au Ministère public qu’il enjoint dans une lettre, que Keystone-ATS a pu consulter, à faire toute la lumière dans ce dossier.

Selon Carlo Sommaruga, si les prescriptions internes évoquées par le journal sont exactes, elles visent à cacher certains biens des oligarques pour les aider à échapper à ces sanctions. Il rappelle qu’une telle violation «peut être punie de l’emprisonnement pour un an au plus ou d’une amende de 500’000 francs au plus». La destruction des documents évoquée par le «Financial Times» pourrait aussi relever de la destruction de preuve et de l’obstruction à l’action pénale, écrit-il encore.

Le conseiller aux État Carlo Sommaruga (PS/GE) veut que le Ministère public de la Confédération mène une enquête sur les agissements de Credit Suisse. TDG

La banque zurichoise n’avait pas souhaité réagir aux sollicitations de l’agence AWP après les révélations de l’influent journal.

