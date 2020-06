Vaud – Crédit de 52 millions accordés pour la modernisation du CHUV Mardi, le Grand Conseil vaudois a décidé de libérer des fonds pour mettre aux normes le CHUV, à Lausanne.

Le CHUV à Lausanne va pouvoir améliorer la qualité de ses infrastructures. Le Grand Conseil a accepté mardi d’octroyer plus de 52 millions au total pour généraliser les chambres à deux lits, réhabiliter l’Hôpital de Beaumont et rénover les garages. Non sans mauvaise humeur du PLR sur ce dernier point.

«Il y a quelques années, le Conseil d’État a fait le choix stratégique de rénover le CHUV, plutôt que de construire un nouvel hôpital. Il est aujourd’hui proposé de poursuivre la modernisation de ses infrastructures qui datent d’une quarantaine d’années», a déclaré le député Vassilis Venizelos, président de la commission en charge d’examiner le projet.

Mise aux normes

Le CHUV n’a jamais subi de rénovation majeure. Une simple visite des chambres à cinq lits permet de constater la vétusté des locaux et leur inadaptation aux normes actuelles d’hygiène hospitalière, à la lutte contre les maladies nosocomiales, sans même parler de l’actuelle pandémie, a relevé le Vert.

Pour les transformer, le Conseil d’État a sollicité un crédit de 18,1 millions au Parlement. Qui l’a accepté mardi sans discussion par 118 oui, sept abstentions et deux votes contraires.

