Restes d’explosifs à Mitholz (BE) – Crédit de 2,5 milliards pour l’évacuation des munitions enfouies Initialement prévu à 1,5 milliard, le montant soumis au parlement a été revu à la hausse afin de tenir compte des risques et des imprévus liés à ce projet inédit en Suisse.

Le petit village de l’Oberland bernois devra être abandonné par ses habitants d’ici à 2031. Le vieux dépôt de munition de l’armée qui se trouve à quelques centaines de mètres des maisons et de la voie de chemin de fer du Lötschberg doit être vidé. Yvain Genevay

Les coûts de l’évacuation des munitions et des explosifs ensevelis dans l’ancien dépôt de Mitholz, dans l’Oberland bernois, s’élèvent à quelque 1,5 milliard de francs, selon les prévisions actuelles. Le crédit soumis au parlement sera toutefois de 2,5 milliards.

Ce supplément d’un milliard de francs est lié au fait qu’il subsiste des incertitudes quant à l’emplacement exact, à la quantité et à l’état des restes de munitions, a expliqué lundi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). A cela s’ajoutent les conditions géologiques et hydrologiques existantes.

Le crédit d’engagement de 2,5 milliards comprendra également le renchérissement pour la durée du projet, soit environ 25 ans. La planification des coûts sera encore soumise à un audit externe. Les montants exacts seront précisés dans le message sur le crédit que le Conseil fédéral devrait adopter d’ici fin 2022 à l’intention du Parlement.

Risque de pollution

Il s’agit aussi pour la Confédération d’élaborer des mesures de protection de l’environnement et de protection contre les risques naturels. Avec les quelque 3500 tonnes de résidus de munitions présentes tant dans la galerie ferroviaire ensevelie que dans les fissures de la roche et dans le cône d’éboulis devant le dépôt, il existe un «grand potentiel de pollution», selon le DDPS.

Les munitions contiennent en effet des métaux lourds comme le mercure, le plomb, le zinc et l’antimoine. Le matériau rocheux de la galerie ferroviaire est imprégné de résidus de munitions en raison des explosions et des incendies survenus en 1947 dans ce dépôt construit dans la montagne lors de la Deuxième Guerre mondiale.

L’évacuation est planifiée de manière à éviter toute pollution de l’environnement par des résidus d’explosifs, les métaux lourds et les résidus d’incendie, a assuré le DDPS qui présentait le projet de planification lundi soir à la population riveraine du site construit à Mitholz, sur la commune de Kandergrund (BE). L’objectif est de poser les bases d’un avenir «sûr et attrayant pour Mitholz».

Evacuation d’habitants

Le DDPS veut commencer à évacuer le dépôt à partir de 2030 environ. Mais les premiers habitants du village devront quitter leur maison en 2025 avec le début des travaux de construction d’ouvrages pour protéger la route et la ligne de chemin de fer menant à Kandersteg (BE).

En mars, le DDPS avait annoncé que toute la population du village ne devrait pas être évacuée, contrairement à ce qui avait été prévu initialement. Il a réparti le terrain en plusieurs zones de danger en fonction des risques encourus.

Certains habitants pourront donc rester chez eux et des terrains agricoles pourront continuer à être exploités. Une cinquantaine d’habitants devront quitter provisoirement leur maison.

ATS

