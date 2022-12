Ville de Genève – Crédit de 19,9 millions pour étudier l’extension du MAH Le concours international d’architecture sera lancé à l’automne 2023 et le projet lauréat sera désigné à l’automne 2024, indique le Conseil administratif.

Une vue du Musée d'art et d'histoire. KEYSTONE

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a proposé jeudi au Conseil municipal l’ouverture d’un crédit d’étude et de concours de 19,9 millions pour agrandir et restaurer le Musée d’art et d’histoire (MAH). Les travaux pourraient débuter en 2028.

Le concours international d’architecture sera lancé à l’automne 2023 et le projet lauréat sera désigné à l’automne 2024, indique jeudi le Conseil administratif dans un communiqué. Le projet devra intégrer le bâtiment de l’ancienne École des Beaux-Arts ainsi qu’un parc public. Une surélévation et un remplissage de la cour du bâtiment principal sont exclus.

Le projet devra permettre une augmentation d’environ 4000 m2 de la surface utile. Inauguré en 1910, le MAH est vétuste et manque d’espace d’exposition. Un premier projet conçu par l’architecte français Jean Nouvel avait été refusé dans les urnes en 2016 à cause de la dénaturation de la cour intérieure de l’édifice et du modèle de financement public-privé controversé.

Campus muséal

La Municipalité avait remis l’ouvrage sur le métier en associant de nombreux partenaires. Le scénario retenu vise à créer un campus muséal au cœur de la cité, concentrant l’ensemble des services du MAH dans un îlot urbain délimité par le boulevard Helvétique, le boulevard Jaques-Dalcroze, la promenade du Pin et la promenade de l’Observatoire.

Il est prévu d’intégrer la Bibliothèque d’art et d’archéologie, un centre de documentation et de recherche et des espaces de consultation de la collection du musée qui rassemble 650’000 objets. Il y aura aussi des lieux de médiation, un auditorium, des échoppes et un restaurant.

Après la phase d’étude du projet lauréat, une demande de crédit d’études complémentaire sera déposée pour concrétiser les phases d’autorisation de construire et d’appels d’offres.

ATS

