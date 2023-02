FRANK MENTHA

Genève, 13 février

Récemment, Le Centre s’est fait l’auteur d’une proposition, qualifiée de totalement révolutionnaire, visant à remplacer le financement actuel des crèches par l’octroi de bons de garde. «Cela reviendrait à dire que les communes ne financeraient plus les structures, mais directement les parents.» Ce système, s’inspirant du modèle biennois, mettrait fin ainsi à la municipalisation des structures d’accueil voulue par la gauche.

Loin d’être révolutionnaire, cette proposition nous renvoie au contraire au système de la charité, pratiqué en Ville de Genève jusqu’en 1980. En effet, à l’époque, la Ville remettait des bons aux plus pauvres pour se procurer légumes et fruits dans les épiceries. Système abandonné dès l’arrivée de Guy-Olivier Segond, qui fit adopter le système des prestations sociales, système garantissant autonomie et anonymat.

En ville de Genève, les tarifs sont parmi les plus bas du canton. Chaque place en crèche est subventionnée à hauteur de 75%. Les parents contribuent aux frais selon un barème tenant compte de leurs revenus avec des rabais suivant les situations. Le système est simple, efficace et consacre un droit.

À Bienne, on compte six crèches municipales! Qui veut une place en crèche doit calculer la réduction à laquelle il a droit sous forme de bons à l’aide du calculateur cantonal de bons de garde, cela en fonction de sa situation financière. Parallèlement, les parents doivent s’adresser à une crèche municipale. Les bons de garde distribués diminuent alors les montants à leur charge. N’empêche que les titulaires de bons se retrouvent dans la peau de quémandeurs.

En résumé, comme on le constate, le système préconisé par Le Centre est finalement rétrograde et n’a pas les vertus révolutionnaires qui lui sont attribuées.

Michel Rossetti, ancien maire de Genève

