Crash en Russie – «Que cache la mort trop évidente de Prigojine?» Le décès du patron du groupe Wagner soulève de nombreuses questions. L’analyse de la spécialiste de la Russie, Carole Grimaud. Andrés Allemand Smaller

«Il paraît tellement évident qu’il s’agit là d’une vengeance suite à la marche sur Moscou du groupe Wagner le 24 juin dernier.» KEYSTONE

Le patron de Wagner est-il mort, exécuté sur ordre de Vladimir Poutine? Les questions se bousculent depuis le crash, mercredi au nord-ouest de Moscou, d’un avion censé transporter le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, de même que son adjoint, cinq autres passagers et trois membres d’équipage. Aucune des dix personnes à bord n’aurait survécu, selon l’agence russe du transport aérien et un ministère. Accident ou mise à mort? L’analyse de Carole Grimaud, professeure à l’Université de Montpellier et fondatrice à Genève du Centre de recherche sur la Russie et l’Europe de l’Est (CREER).